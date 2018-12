KONKURRENTER: Daniil Dubov og Magnus Carlsen. Foto: Maria Emelianova

Verdensmesteren i hurtigsjakk trues med straff etter Putin-kritikk

SPORT 2018-12-31T13:56:33Z

ST. PETERSBURG (VG) Daniil Dubov (22) tok VM-gullet i hurtigsjakk - så kom han med uttalelser om Vladimir Putin og Krim som vekker oppsikt i Russland. Noen mener at han bør straffes for uttalelsene.

Publisert: 31.12.18 14:56

– For første gang skammer jeg meg over en verdensmester i sjakk fra Russland . President Putin gratulerer han med seieren, og så kommer han med dette angrepet, skriver Vadim Makunjan, en kjent blogger, som også sitter i parlamentets ekspertråd for utvikling av informasjonssamfunnet og media.

Han antyder også at Dubov kan bli anmeldt for brudd på en lovparagraf om separatisme (med strafferamme på fem års fengsel) og spør retorisk ifølge nyhetsbyrået FAN «er dette en ukrainsk eller russisk verdensmester».

En rekke media har også sitert Daniil Dubovs kritikk etter seieren i hurtigsjakk-VM fredag.

Jon Ludvig Hammer følger den spennende VM-avslutningen på VGTV

Verdensmesteren sa rett ut at «jeg liker ikke Putin» og ikke minst sa han at «Krim-spørsmålet er en skam for Russland» og at hans sympati er på Ukrainas side.

Da VG spurte Daniil Dubov om han forventer noen straffereaksjoner, svarte han slik:

– Send meg ei melding til uken! Så får vi se om du får noe svar!

– Hva sier du om at det eventuelt kan reises straffesak mot deg?

– Men jeg vet ikke noe mer enn deg nå. Jeg prøver bare å ytre mine meninger.

I kommentarfeltet på det russiske sosiale mediet Vkontakte blir det antydet at det må reises straffesak mot sjakkspilleren. Bloggeren Makunjan skriver på samme Vkontakte at Dubovs uttalelser er «farlige» og spør om han er enig i Ukrainas krav om at Krim må gis tilbake. Russland annekterte Krim i 2014.

Den kjente krigsjournalisten Dmitrij Stesjin i Komsomolskaja Pravda fordømmer Dubovs uttalelser og kaller ham for en «idiot» på Twitter.

Verdensmesteren sto rakrygget og svarte på de spørsmålene han fikk etter gullet. På spørsmål om Putin som president, svarte han:

– I Russland er vi et demokrati. Flertallet har valgt ham, så da må vi på en eller annen måte leve med det.

Nestlederen i det russiske parlamentet, Aleksandr Zjukov, reagerer slik når VG ber om en kommentar til verdensmesterens politiske uttalelser:

– Det har jeg ikke registrert. Jeg har bare registrert at han spilte fantastisk sjakk, og jeg håper at han en dag også kan bli verdensmester i klassisk sjakk.

Vladimir Putin har vært Russlands sterke mann siden Boris Jeltsin trakk seg på nyttårsaften i 1999. Han ble i mars i år gjenvalgt som president fram til 2024.

Dubov bekreftet overfor VG under hurtigsjakk-VM at han var en del av Magnus Carlsens team under VM-matchen mot Fabiano Caruana i november. Nordmannen var glad for at det var en i hans eget team som tok gullet - så lenge han ikke klarte det selv.

– Jeg vet at Daniil er en kar som tør å ha sine egne meninger, sier Carlsen i en kommentar til VG.

– Ingen av oss har noe mål om å være politisk korrekte.