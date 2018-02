GULL: Håvard Holmefjord Lorentzen vant 500-meteren med ett hundredels margin. Foto: Eugene Hoshiko / TT / NTB Scanpix

Skøytemirakelet er det aller største gullet!

Publisert: 19.02.18 14:07 Oppdatert: 19.02.18 15:43

PYEONGCHANG (VG) Den norske gullfangsten i Sør-Korea var allerede spinnvill. Å vinne 500 meter på skøyter sprenger alle grenser for hva denne troppen har å by på.

Enkelte syrlige stemmer har forsøkt å dempe den norske gulljubelen med å trekke frem at vi bare er best i smale idretter. Den retorikken er det bare å legge aller lengst inn i skuffen umiddelbart.

Aksel Lund Svindal har vunnet utfor, og nå har vi pinadø en olympisk mester på 500 meter skøyter.

En distanse som er stor i Asia, i Europa og i Amerika.

Det er så vilt, det.

Håvard Holmefjord Lorentzen - for en supermann!

For å sette prestasjonen litt i sammenheng, er det altså 70 år siden det forrige norske gullet på denne distansen, ved Finn Helgesen, og 50 år siden Magne Thomassens sølv ga oss den inntil i dag siste medaljen på 500 meter.

Nå har bergenseren (!) sørget for at historien må skrives på nytt, og det er bare å glede seg til hva bergensavisene får ut av dette.

Med dette gullet skriver en sprinter seg umiddelbart opp blant skøytestorheter som Hjallis, Kupper’n og Koss.

Blant nøklene til gullet, som Fana-løperen vant med minst mulig margin, var en strålende siste sving, der lårstyrken for å takle det trykket er nær ubeskrivelig.

Dette smaker ekstra godt for et skøytemiljø, som har vært sulteforet på suksess over lang tid.

Tre verdenscuptriumfer tidligere i vinter vitnet om at Lorentzen åpenbart hadde noe på gang, men at han skulle vinne i den raskeste idretten på flatmark uten hjul er en prestasjon som nesten ikke er mulig å overgå.

Tar man den internasjonale konkurransen med i betraktningen overgår han til og med Svindal i barrieresprenging, og det store spørsmålet nå er hvor dette skal ende for Norge. I den totalen skal du slett ikke se bort fra at Lorentzen har mer å bringe til torgs, på den gjenstående 1000-meteren.

Med dette skøytegullet er Norge oppe i et tosifret antall av det edleste metallet allerede. Nå skal veldig mye gå galt på slutten, og hvorfor i all verden skulle det skje, for at ikke gullrekorden fra Salt Lake City (13) slås sønder og sammen.

Selvsagt skal Lorentzen ha hovedæren for dette gullet selv, men han sender nok også varme tanker til hva den tidligere storløperen Jeremy Wotherspoon har gjort for ham.

Med mer spesifikk teknikk-terping og endringer i treningsfilosofien har kanadieren skapt en norsk gullmann på en svært unorsk distanse. Lorentzen har trent knallhardt på å akselerasjon på is, fått mye barmarksøvelser, mer bevegelighet og blitt kvitt uvaner. Takket være opplegget til treneren, som artig nok var Lorentzens store forbilde som barn.

Sammen har de skapt et skøytemirakel, som attpåtil har marginene med seg.

Av og til er ett hundredel nok. For eksempel når du er norsk i Sør-Korea.