Svart er blitt det nye hvitt i VM-matchen: – Jeg er uforsiktig

LONDON (VG) Halvveis i VM-matchen mellom Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) kan man begynne å nynne til Alf Prøysens «I Bakvendtland».

For der går som kjent alt an. I London har svart i parti etter parti vært best, selv om det vanligvis er slik at hvite brikker gir en fordel i sjakk.

– Hehe, jo, svart har gjort det bra i denne matchen, smiler Fabiano Caruana når VG spør.

– Men nå i dette siste partiet tror jeg bare det var en rekke av tilfeldigheter som gjorde at jeg presset så sterkt med svart.

Magnus Carlsen reddet mirakuløst remis da han med hvitt skulle angripe i det sjette partiet. Samtlige partier til nå har endt i remis.

– Det handler vel om at jeg er mer uforsiktig med hvite brikker. Du føler at du har rom for å gjøre mer med hvitt. Med svarte brikker ville jeg nok ha spilt mer forsiktig i tidlig midtspill av dette partiet, sa Carlsen på VGs spørsmål etter det sjette partiet.

Mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no , Tarjei J. Svensen, sier til VG:

– Det er veldig spesielt at svart har vært god i parti etter parti. Jeg merket meg at spillerne selv sliter med å forklare hvorfor det er slik. Jeg klarer ikke å gi noen god forklaring selv. Det eneste jeg kan tenke meg er at det hjelper hvis man faktisk har en vilje til å forsøke å vinne med svart. Det har begge disse to.

Samtidig kommer Svensen med interessant statistikk fra tidligere møter mellom Carlsen og Caruana:

– Det er ikke bare i denne matchen at svart har skapt vinstsjanser. Av de 15 partiene dem imellom som har endt med en avgjørelse, så har syv av dem gitt seier til svart.

Slik har VM vært til nå:

Parti 1:

Fabiano Caruana hadde hvite brikker, men var hårfint unna å tape dette partiet. Carlsen presset hardt med svart, men klarte ikke å få inn en «knockout», som han uttrykte det etterpå.

Antall trekk: 115.

Parti 2:

Carlsen hadde hvite brikker, men Caruana forsvarte seg ganske lett med svart. Amerikaneren var aldri i fare for å tape. Hvitt klarte aldri å legge press på svart.

Antall trekk: 49.

Parti 3:

Carlsen hadde svarte brikker og opplevde plutselig at det var han som fikk en fordel i sluttspillet. Nok et parti der spilleren med svart imponerte mest - etter at Caruana hadde hatt en god åpning med hvitt.

Antall trekk: 49.

Parti 4:

Nok en gang slapp mannen med svart, denne gang Caruana, å komme i trøbbel. Men på chess.com spurte Carlsens tidligere sekundant Sam Shankland om nordmannen burde ha spilt tøffere med hvitt.

Antall trekk: 34.

Parti 5:

Carlsen med svart måtte tidlig tenke lenge mot Caruanas gode forberedelser med hvitt, men så snart han kom ut av trøbbelet, fikk nordmannen med svart sågar et lite overtak og sto en bonde over.

Antall trekk: 34.

Parti 6:

Carlsen med hvitt kom i kjempetrøbbel og reddet halvpoenget med et nødskrik. - På samme måte som Caruana var heldig som slapp unna tap med hvitt i parti nummer én, kan Carlsen med hvitt være glad for at han overlevde denne, skrev Sam Shankland på chess.com.

Antall trekk: 80.