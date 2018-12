INNENDØRS IGJEN: Håvard Holmefjord Lorentzen og skøytesirkuset var tilbake innendørs, etter en tøff opplevelse utendørs i Japan for to uker siden. Her i løpet av det suksessrike OL i Pyeongchang. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Håvard Lorentzen slo tilbake med pallplass

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Håvard Lorentzen (26) har hatt en sesongåpning utenom det vanlige, men i Polen slo han tilbake med en tredjeplass.

Publisert: 07.12.18 14:28 Oppdatert: 07.12.18 15:24

– Det er ok og helt fint. Absolutt. Nå har jeg kommet på pallen på alle 500-meterne innendørs denne sesongen, og åpningen (9,81 første 100 meter) er min beste denne sesongen, sier Håvard Lorentzen til VG i pressesonen.

Mens han på en TV-skjerm bak tribunene ser kjæresten Hege Bøkko starte sin 1000 meter mot lagvenninnen Ida Njåtun.

Han måtte se henne bli slått i finishen, med nesten et halvt sekund. Njåtun endte på 12. plass med 1.17,78, Bøkko på 16. plass med 1.18,22. USAs Brittany Bowe vant på 1.15,39. Norges Ragne Wiklund endte sist i A-puljen med 1.19,12.

– Forholdene, sier Håvard Lorentzen om sin tid 35,1 - mot 34,7 da han vant verdenscup-premieren i Japan for tre uker siden.

– Forholdene varierer mye fra den ene stedet til det andre. I Heerenveen neste helg vil det sikkert gå et halvt sekund, eller seks tideler, fortere, tilføyer han.

– Pavel Kulizjnikov er bunnsolid. Det går an å slå ham. Men han blir en hard nøtt å knekke, både på 500 og 1000 meter, sier Håvard Lorentzen med tanke på den sistnevnte distansen som starter klokken 16.55 i ettermiddag.

– Da er det nok lurt ikke å brenne av alt fra start. Jeg la merke til at mange løpere i B-gruppen (på 1000 meter tidligere fredag) «fikk det» mot slutten av løpet, påpeker han.

Ingen kunne gjøre noe med verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov fra Russland på denne verdenscupens første 500 meter (den andre lørdag). Lorentzen gikk i siste par med japanske Ryohei Haga, og kom på tredjeplass - bak russeren og sin par-partner.

27 hundredeler skilte ham fra den suverene vinneren.

Han åpnet med 9,81 på de første 100, mot Hagas 9,58 og vinnerens 9,69. Lorentzens åpningstid var bare den 13. beste.

– Det er åpningen som gjør at han ikke kan vinne i dag, kommenterer NRKs skøyteekspert Even Wetten.

Norges OL-gullvinner på 500 meter og regjerende sprintverdensmester kom på 7. og 11. plass da Tatsuya Shinama fra Japan vant begge 500-meterne på sin hjemmebane for to uker siden. Han har selv hintet til at sjømatallergi kan være forklaringen bak hans svake sesongstart , uten at han ønsker å skylde på det.

Utendørs under til dels vanskelige forhold, vel å merke. Krevende, som Håvard Lorentzen uttrykker det: «Stiv kuling» innimellom.

– Jeg kan ikke forvente å være på pallen hver helg. Det er så mange gode løpere. Men nå; jeg er bedre innendørs enn ute, sa han til VG torsdag kveld - noen timer før start her i Polen.

Men han understreket at 500-meteren ville bli «like vanskelig som alltid», selv med innendørsseieren fra verdenscup-premieren på 500 meter i japanske Obihiro (34,73) 16. november friskt i minne.

– Det mangler egentlig ingen, sa han med tanke på 500-meteren og at Kjeld Nuis, Nederlands OL-gullvinner på 1500 og 1000 meter, har valgt å droppe verdenscupen denne helgen til fordel for trening i Collalbo.

I den nye ishallen i Tomaszóv Mazowiecki sør for Warszawa gikk det imidlertid fort igjen for Håvard Lorentzen i den første av to 500-metere i sesongens tredje verdenscup.

Verdensrekordholder (33,98) Pavel Kulizjnikov gikk på i åttende par mot landsmannen Viktor Mushtakov. Han gikk inn på kruttsterke 34,83, etter å ha åpnet med 9,69 etter 100 meter, og tok en soleklar ledelse.

Bjørn Magnussen endte på 15. plass etter at han i tredje par mot Sør-Koreas Tae-Yun Kim fikk tiden 35,53.

– Isen er veldig myk og jeg var kjørt etter å ha gått 1000 meter (i B-gruppen) to timer tidligere. Jeg var stiv i bena og klarte ikke gi maks trøkk. Det blir bedre i morgen. Da skal jeg ikke gå 1000 meter først, sier Bjørn Magnussen (20) til VG i pressesonen.

Han mener også at Pavel Kulizjnikov «gikk et helt sykt løp».

– Hverken han eller Håvard fikk det til utendørs (i Japan). Jeg synes Håvards løp var godkjent. Jeg trodde ikke han skulle klare å gå på 35,1 her under disse forholdene. Bortsett fra åpningen, tror jeg han hadde den beste runden etter Kulizjnikov, sier Bjørn Magnussen - som gikk på 34,99 under verdenscupåpningen i Obihiro for tre uker siden.