Eksperter om tiende remis: Dette var kanskje tidenes VM-parti

SPORT 2018-11-24T03:20:26Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) mente at han og Fabiano Caruana (26) begge hadde gjort en god del feil i det tiende partiet. Men sjakkeksperter er fra seg av begeistring. Lørdag har Carlsen hvitt i det 11. partiet.

Publisert: 24.11.18 04:20

– Ut fra datamaskinene, var dette et av de beste partiene - om ikke det aller beste - i VM-historien, skriver det anerkjente russiske sjakknettstedet chess-news.ru .

Den israelske stormesteren Emil Sutovsky skriver i en status på Facebook at det er klasseforskjell på trekkene i dette VM-partiet sammenlignet med tidligere VM-matcher, også om vi sammenligner med legendene Garri Kasparov og Anatolij Karpov.

– Bare sammenlign dagens topper med de store Kasparov og Karpov. Halvparten av partiene viser et ekstremt nivå, fastslår Sutovsky, og mener at det heller ikke fører til «tørre» stillinger så ofte, som El Pais-journalisten Leontxo Garcia har kritisert flere ganger i VM-oppgjøret.

Chess-news.ru avviser fullstendig Carlsens uttalelser om gjentatte feil fra spillerne i det tiende partiet:

– Datamaskinene er helt uenige i det, skriver nettsiden, og fastslår at Caruana og Carlsen «ikke gjorde en eneste alvorlig feil og unngikk nesten unøyaktigheter».

Tarjei J. Svensen, som driver nettstedet mattogpatt.no , sier til VG:

– Om det 10. partiet var det beste i historien, er veldig vanskelig å si. Det kommer an på hvilke kriterier man velger. Men jeg vil tippe at veldig mange vil ha dette partiet høyt hvis man vurderer ut fra hvordan det utviklet seg, dramatikken og at det var veldig presist spilt av begge.

Om det også er tidenes VM-match sier den norske eksperten:

– Den vil den garantert gå inn i historien som en av de aller beste. Hvis det viktigste kriteriet for å vurdere det er færrest antall tabber/best spill, så er det vanskelig å argumentere mot computeranalyser som viser at den er nettopp det.

Pavel Eljanov, ukraineren som tidligere har vært en del av Carlsens sekundant-team, er klar i sin tale på Facebook:

– Det føles som dette er den beste VM-matchen jeg har sett. Og absolutt mer underholdende enn oppgjøret mot Karjakin.

VM-utfordreren fra 2016, Sergej Karjakin, har derimot vært kritisk til Carlsen - og er det også nå. Til nyhetsbyrået R-sport sier han:

– Det ser ut til at rivalene har begynt å tilpasse seg stilen til Magnus bedre. De vet hva de kan forvente av ham. Etter min mening er det viktig for Carlsen at han får noe nytt inn i sjakken sin nå. For de samme triksene som han har brukt, la oss si de siste ti årene, vil ikke alltid gi det ønskede resultatet - andre spillere begynner å knekke dem.

Forøvrig: Sergej Karjakin tar visstnok første trekk i lørdagens 11. parti i London.