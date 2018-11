Klæbo forlot stadion i sinne - Halfvarsson tok på seg skylden

SPORT 2018-11-30T12:18:24Z

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) stakk fra stadion før finalen etter å ha blitt forbannet på Calle Halfvarsson. Svensken tok på seg skylden etter semifinale-exiten til Klæbo.

Publisert: 30.11.18 13:18 Oppdatert: 30.11.18 15:04

Til slutt var det italienske Pellegrino som vant sprinten på Lillehammer foran Emil Iversen . Men Klæbo så sterk ut under sprintfinalene på Lillehammer frem til han brakk staven i semifinalen.

– Jeg blir sint og hater å tape skirenn, spesielt når det ikke er noe jeg får gjort noe med. Da blir jeg irritert, sier Klæbo til VG etter at han delvis hadde fått roet seg ned etter målgang.

For i semifinalen gikk svenske Halfvarsson for tett innpå Klæbo, og tråkket på staven på som brakk. Klæbo slo staven i bakken en rekke ganger og tuslet i mål over halvminuttet bak de andre. Da han kom forbi pressesonen var han fortsatt forbannet.

– Jeg må bare komme meg tilbake nå. Den finalen får jeg se på TV-en senere, sier Klæbo etter målgang.

Da hadde han også vært skikkelig forbannet på svensken foran TV-kameraene.

– Det er kjipt hvis det skal bli på den måten. Nå var det det stang ut forrige helg og stang ut igjen her, sier Klæbo.

Ham mener han må lære å takle nedturer i starten av denne sesongen. Det var det siste han sa og gjorde det klart at han ikke orket å se finalen. Med faren Håkon Klæbo og broren Ola ved siden av seg forsvant en tydelig forbannet Klæbo stadion før finalen der Emil Iversen klarte å gå seg opp på pallen.

Calle Halfvarsson var selv klar på at stavbrekket var hans skyld.

– Det er klart det er min feil. Skien min slår inn i hans stav. Det er kjedelig. Det er absolutt ikke meningen at det skulle bli slik, sier Halfvarsson.

– Jeg forstår at han ble sint, sier Halfvarsson.

Det ble likevel tre nordmenn i finalen, som italieneren Federico Pellegrino vant akkurat som han ville. Emil Iversen ble nummer to.

Har bedt om unnskyldning

Svenske Halfvarsson kom heller ikke til finalen, da han ble nummer fem i semifinalen.

– Jeg har bedt om unnskyldning, sier Halfvarsson.

Svensken forteller ikke hva Klæbo svarte ham da han ba om unnskyldning, men det det kom noen gloser.

Klæbo tabbet seg ut i verdenscupstarten i Ruka , da han reiste seg opp og slapp Aleksander Bolsjunov forbi rett før målstreken.

Viktig for VM

Klæbo gikk til mål, for å få med seg det han kunne av bonuspoeng til resten av minitouren.

Skuffelsen endte en dag der Klæbo tidlig viste muskler da han vant prologen med nesten fem sekunder.

Sprinten i Lillehammer er veldig viktig med tanke på VM i Seefeld. VM-sprinten går også i friteknikk.

Emil Iversen er offensiv etter en strålende start på sesongen i Ruka. Han ble nummer to på 15 kilometer klassisk bak Aleksander Bolsjunov forrige søndag. Og tok som nevnt en ny 2. plass fredag.

Alex Harvey ble nummer tre. Sindre Bjørnestad Skar nummer fire, mens Finn-Hågen Krogh ble nummer fem.

– Jeg er godt fornøyd med dagen. Vi greide ikke å vinne, men har tre mann i finalen igjen. Det er gledelig. Skar fantastisk bra. Det er et eventyr at Finn-Hågen har kommet tilbake og Emil er bunnsolid, sier landslagstrener Arild Monsen.

Tidenes kvartfinale

Og Iversen hadde da også vært med i det som kanskje er «tidenes kvartfinale» i en sprint.

Eirik Brandsdal var raskest med Klæbo hakk i hæl, med Iversen en skisko bak det. Aleksander Bolsjunov fikk rett og slett bank og forsvant ut. Calle Halfvarsson ble nummer fire. Iversen gikk videre til semifinalen på tid.

Finn-Hågen Krogh viser at han har noe på gang etter en tung periode. Han er klar for finalen.

Federico Pellegrino, Finn-Hågen Krogh, Sondre Turvoll Fossli, Simen Hegstad Krüger var blant gutta gikk i den første kvartfinalen. Pellegrino lå lenge bak, men hadde en storartet avslutning på heatet. Italieneren og Krogh gikk videre.

Iversen avslører hemmeligheten bak den strålende sesongstarten:

Resultater sprintfinale, menn:

1. Federico Pellegrino, 3,19.14 min.

2. Emil Iversen, +0,47 sek.

3. Alex Harvey, +0,71 sek.

4. Sindre Bjørnestad Skar, +0,94 sek.

5. Finn-Hågen Krogh, +1,09 sek.

6. Ristomatti Hakola, +2,46 sek.