STORE FORVENTNINGER: Casper Ruud, her fra Australian Open i januar, må følge opp de store prestasjonene i 2017. Foto: Vincent Thian / TT / NTB Scanpix

Casper Ruud om forventingspresset: – Føler ikke at det påvirker spillet mitt

Publisert: 19.03.18 18:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-19T17:45:40Z

(Ruud-Millman 3–6, 6–7) Casper Ruud (19) skal følge opp den eventyrlige 2017-sesongen, og det norske tennishåpet innrømmer at han merker økt press og høyere forventninger.

I Miami Open mandag røk han ut i første kvalfiseringskamp mot australske John Millman. På tribunen satt pappa Christian Ruud og så at sønnen tapte første sett 3–6, før det ble 6–7 (8–10) i andre sett. Unge Ruud hadde to settballer, men måtte til slutt gi tapt i tiebreak etter at Millman fikk to matchballer.

– Det var ganske bra spill, men Millman er bunnsolid og gjør lite feil. Casper spiller en ganske bra kamp, men server ikke på topp og returene må fortsatt bli tøffere, sier pappa Christian Ruud til VG.

Det er et drøyt år siden Casper Ruud fikk sitt store gjennombrudd, og var nær ved å komme seg til finalen i ATP-turneringen i Rio . Han leverte en rekke fantastiske kamper i 2017, og nå forventes det enda mer av det norske tennishåpet.

VG snakket med 19-åringen før Miami Open, og han merker selv at det forventes mye i 2018.

– Det er kanskje litt mer press nå, men jeg føler ikke at det påvirker spillet mitt på noen måte. Det viktigste er å jobbe hardt og gjøre sitt beste hver gang man er på banen - mer enn det kan hverken jeg, eller noen andre, forvente av meg, sa Ruud til VG.

VG+ : «Idrettspappaene»: Christian Ruud: - Jeg har sett mange gærne foreldre

Men det selvsikre stortalentet gjør ikke noe forsøk på å dempe forventningene til hva han skal levere i de kommende månedene.

– Jeg føler meg helt klart som en bedre tennisspiller nå enn for ett år siden. Jeg føler meg sterkere, smartere og bedre teknisk. Litt mer rutinert også, la han til.

Ruud startet 2018 på imponerende vis ved å kvalifisere seg til hovedturneringen i Australian Open, men røk ut i 2. runde mot argentinske Diego Schwartzman.

I ATP-turneringen i Rio for en måned siden tråkket Ruud over, og måtte trekke seg i 1. runde-oppgjøret mot samme Schwartzman som senere vant turneringen.

Spårtsklubben 2016: Slik trener Casper Ruud for å bli verdens beste

Ankelskaden satte ham ut av spill i en liten periode, men Ruud var tilbake i Indian Wells forrige uke. Der ble litauiske Ricardas Berankis for sterk i den siste kvalifiseringskampen etter at Ruud hadde vunnet første sett.

– Det har vært noen ekstra uker mer enn planlagt med trening nå. Foten kjennes fin ut igjen, så det er hard jobbing og slit som gjelder samtidig som jeg har jobbet med en del tekniske ting, forklartre Ruud som ladet opp til Miami Open på IMG Academy i Florida med sin fysiske trener Marcel da Cruz.

Forbereder seg til storturnering

Etter kvalifiseringstapet blir det nå retur til Norge der han skal spille Davis Cup for Norge mot Irland i Oslo før grussesongen starter for alvor med ATP-turneringer på rekke og rad i april og mai.

- Handler det om å få med deg så mange turneringen som mulig, eller tenker du annerledes?

- Det er viktig å finne en god balanse mellom trening og turneringer. Man vil så klart spille kamper og turneringer, men samtidig ikke slite seg ut av å spille turnering hver eneste uke. Det har jeg lært fra i fjor.

– Hvilke mål har du satt deg kortsiktig og langsiktig for denne sesongen?

– Årets mål er helt klart å spille mange gode kamper over mange uker på rad, konkurrere med gode spillere og få sjansen til å slå dem forhåpentligvis. Så skal jeg være sterkere når det kommet til slutten av sesongen, sa Casper Ruud.

PS ! Ruud er for øyeblikket rangert som nummer 200 på verdensrankingen. I juni i fjor var han helt oppe på 108. plass .