Eirik Myhr Nossum blir ny landslagstrener for menn allrouund i langrenn. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Tidligere Northug-trener overtar etter Tor-Arne Hetland

Publisert: 15.05.18 09:45 Oppdatert: 15.05.18 10:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-15T07:45:32Z

Eirik Myhr Nossum (32) blir etter det VG kjenner til presentert som ny trener for allroundlandslaget i langrenn for menn i formiddag.

Slik TV 2 i lang tid har meldt - og VG senest i går - er det Eirik Myhr Nossum som overtar etter Tor-Arne Hetland. VG vet at jakten på hans assistent pågår nå.

Nossum har vært assistent under Tor-Arne Hetland i de to siste sesongene. Hetlands kontrakt løp egentlig ut neste sesong, men sterk intern misnøye gjorde at Hetland ikke fikk fullføre denne.

Dermed ender kabalen med at Nossum rykker opp som sjeftrener, og stillingen som Nossums assistent lyses ut.

Ambisjoner

Nossums navn dukket tidlig opp som en mulig erstatter for Hetland, og han selv la ikke skjul på at han hadde ambisjoner.

– Jeg har sagt at én av mine ambisjoner i mitt trenervirke er å en gang være hovedtrener for et lag. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til at det finnes mange fryktelig gode trenere. Jeg har også trivdes veldig godt i den rollen jeg har hatt. Men sagt på en annen måte, søker jeg på stillingen, sa trønderen i et intervju med NTB 24. april.

Til tross for sine unge alder, så har Eirik Myhr Nossum lang fartstid i skimiljøet.

Trente Northug i OL-sesong

Nossum var trener i Team Northug i 2013/2014-sesong. Det ble en tung sesong for Petter Northug, som dro hjem uten medalje fra OL i Sotsji. Beste individuelle plassering ble 10. plass på sprinten, mens Norge ble nummer fire på stafetten.

Han var i en årrekke trener i Lyn ski, og han har også vært både altmuligmann og personlig trener for Petter Northug i de to første sesongene som Northug sto utenfor landslaget.

Eirik Myhr Nossum er utdannet ved Norges Idrettshøgskole og har en mastergrad i idrettsfysiologi.

Northug har altså gjort comeback på landslaget etter fem år utenfor. Han er nå på sprintlaget. Nossum får hovedansvar for uttak på alle distanserenn. Northug har selvsagt ambisjoner om å være en del av Nossums uttak både i verdenscup og under VM i Seefeld.