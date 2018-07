PROFILERT: Dmitrij Svisjtsjov sitter i sportskomiteen i parlamentet for ultranasjonalistiske LDPR. Foto: TARIQ MIKKEL KHAN

Russisk politiker: Russland kommer aldri til å innrømme statlig doping

MOSKVA (VG) WADA krever at russerne må innrømme statlig systematisk doping for å komme tilbake i det gode selskap. – Det kommer aldri til å skje, sier en fremtredende russisk politiker til VG.

Dmitrij Svisjtsjov fra partiet LDPR sitter i sportskomiteen i parlamentet, og er en meget profilert politiker. Når VG møter ham på kontoret nær Smolenskij-plassen i Moskva, spør vi om Russland vil innrømme statlig systematisk doping - som det står i den såkalte McLaren-rapport.

– Det kommer aldri til å skje. Nå er jeg riktignok ikke president eller sportsminister her i landet, men hvorfor skulle det skje? Og hvorfor skal WADA kreve det?

WADAs informasjonssjef James Fitzgerald vil ikke kommentere VGs intervju med Svisjtsjov konkret, men fremholder følgende i et epost-intervju:

– Russland må oppfylle de to gjenværende kriteriene i veikartet for at Russlands antidopingbyrå skal godkjennes. Det ene er at de ansvarlige antidoping-myndigheter offentlig må akseptere resultatene fra McLaren-granskningen, fastslår WADA-talsmannen.

Der står det blant annet at Russland har bedrevet statlig styrt, systematisk doping. Dmitrij Svisjtsjov mener altså at de kan glemme å få en slik innrømmelse.

– Hvorfor skal Rusada kobles inn i dette? Det skal jo være en uavhengig institusjon. Ifølge hvilken paragraf krever WADA at Russland skal innrømme dette?

Avsløringen av den russiske dopingen inn mot, og under, Sotsji-OL baserer seg i stor grad på forklaringene fra Grigorij Rodtsjenkov, den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva. Vi minner Svisjtsjov på at han tidligere har sagt i et intervju at dopingen er «en måte for vestlige land til å ydmyke Russland».

– Rodtsjenkov dukket opp etter Ukraina-krisen. Hvor kom han fra? Dette minner meg om Snowden-saken, sier Svisjtsjov - og snakker om den amerikanske IT-teknikeren som lekket graderte opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til The Guardian og The Washington Post i juni 2013.

– Snakker Rodtsjenkov sant?

– Alt er bare løgn, alt er fantasi. Hvorfor tror vestlige land på ham?, spør Dmitrij Svisjtsjov, og slår ut med hendene.

Grigorij Rodtsjenkov har blant annet snakket om en «dopingcocktail» som utøverne fikk - og om hvordan russerne skal ha lurt test-regimet under vinter-OL i Sotsji i 2014 - blant annet ved å bruke et musehull i veggen til å bytte ut prøveglass.

Den russiske politikeren mener det er grunn til å stille mange spørsmål rundt Rodtsjenkov-saken:

– Hvorfor har han fått beskyttelse? Hvorfor har han fått penger? Hvem finansierer dette? Hva er målet?

På det siste spørsmålet svarer han selv:

– Jo, målet er å ydmyke russisk sport. Rodtsjenkov er et instrument for å gjøre det.

– Men har ikke Russland doping?

– Jo, russisk idrett har problemer med doping, men det har ikke vært så mange saker de siste årene. Rodtsjenkov sa at «disse idrettsfolkene brukte min dopingcocktail», og CAS godtok det uten bevis! Hvorfor skal de tro på hans fantasier? Finnes det ikke menneskerettigheter om prinsippet om at ingen er skyldig før det er bevist, spør Dmitrij Svisjtsjov over det kraftige bordet på kontoret sitt.

James Fitzgerald i WADA opplyser til VG at det andre kriteriet som Russland må akseptere, er at datainformasjon og dopingprøver fra Moskva-laboratoriet må stilles til rådighet.

I Moskva besøker VG også Rusada, det russiske antidopingbyrået. De mistet sin akkreditiver da avsløringene i McLaren-rapporten kom. Nå er de ansatte byttet fullstendig ut, og visedirektør Margarita Pakhnotskaja forteller oss om «nye Rusada».

– Vi har startet helt på nytt. Mye har skjedd på halvannet. Vi har tatt et langt steg framover, sier hun når vi setter oss i et hjørne på det store kontoret.

Russisk doping Ifølge McLaren- rapporten, som IOC har gått god for, skjedde den russiske dopingen frem mot og under Sotsji-OL på tre måter: 1. Moskva-laboratoriet beskyttet dopede russiske utøvere ved at dopingprøver forsvant. 2. Under OL ble det brukt et musehull i en vegg i Sotsji-laboratoriet til å bytte dopingprøvene til russiske utøvere med rene prøver som var tatt på forhånd og lagret. 3. Sportsministeriet - den gang med Vitalij Mutko som statsråd - hadde overoppsyn med dopingplanen.

– Det betyr selvfølgelig at de ansatte ikke har så stor erfaring, men jeg synes vi har en bra stab. Vi har også 100 dopingkontrollører som opererer over landet. Vi startet med Moskva-regionen, fordi de store treningssentrene for ulike idretter i stor grad ligger her. Men vi har nå dekket opp mange andre deler av landet også, sier Pakhnotskaja - og titter bort på veggen der det henger et enormt kart av det enorme landet.

– Jeg mener at vi har bygget opp en sterk og uavhengig organisasjon, fortsetter hun.

Pakhnotskaja mener den store kappgangavsløringen viser at systemet fungerer. «Doping-treneren» Viktor Tsjogin, som er utestengt på livstid, er igjen avslørt for å ha trent topputøvere i kappgang.

– Avsløringen kom følge av en varsler. Jeg mener at dette viser at Rusada er oppe og står.

I mars uttalte imidlertid WADA-president Craig Reedie at han mener det går for sakte med oppbyggingen av det nye russiske antidopingbyrået.

– Vi vil ønske velkommen et uavhengig og effektivt Rusada inn fra kulden. Det er synd at det tar så lang tid for russiske myndigheter å gjennomføre det, sa Reedie på en dopingkonferanse.