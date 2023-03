I AKSJON: Viktor Hovland åpnet fantastisk bra i Orlando, men resten av runden ble ikke like god.

Hovland startet med eagle i Florida – gikk resten av runden ett over par

Viktor Hovland åpnet PGA-turneringen Arnold Palmer Invitational på ypperlig vis med en eagle på første hull. Resten av åpningsrunden gikk han ett slag over par.

Hovland imponerte med et nydelig slag fra snaut 90 meter som gikk rett i hullet. Dermed endte han med to slag på det 10. hullet (par 4).

På de 17 siste hullene ble det tre birdier og fire bogeyer for Hovland, som dermed er ett slag under par etter første dag. Da han hadde spilt ferdig for dagen, var han på delt 18.-plass.

Hovland var blant dem som startet på 10. hull. Etter sin eagle fikk han første bogey på det 12. hullet, men fulgte opp med en birdie på det neste. Så kom en ny bogey på 16. hull, og halvveis var han ett slag under par.

Arnold Palmer Invitational sendes på Eurosport Norge og discovery+.

Siste halvdel startet lovende med birdie både på 1. og 3. hull, og da var Hovland tre slag under par. Avslutningen av runden ble derimot tung, med bogey både på 8. og 9. hull.

Cameron Young er i foreløpig ledelse seks slag under par. Arnold Palmer Invitational er en av turneringene som i år har fått kraftig økt premiesum som ledd i PGA-tourens konkurranse med LIV-touren. Det er hele 20 millioner dollar til fordeling mellom spillerne.