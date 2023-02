Mathias Holbæk gikk Norge inn til seier i blandet stafett i junior-VM lørdag.

Holbæk sikret norsk utklassingsseier på stafetten i junior-VM i langrenn

Mathias Holbæk danset seg inn til overlegen seier i den blandede stafetten i junior-VM i langrenn. Avstanden ned til Sverige på 2.-plass ble på 33,4 sekunder.

NTB

Tuva Anina Brusveen-Jensen gikk en strålende tredje etappe og økte forspranget ned til Sverige til 44 sekunder.

Grunnlaget ble lagt allerede på de to første klassisk etappene.

Milla Grosberghaugen Andreassen vekslet to sekunder bak Sveriges Lisa Eriksson etter 1. etappe.

Lars Heggen kom raskt opp i ryggen på Elias Danielsson på sin andre etappe, og de to gikk sammen før Heggen satte inn et rykk på den andre runden av femkilometeren og sendte Brusveen-Jensen ut på den første skøyteetappen med et forsprang på 23,2 sekunder.

Da ble oppgaven enkel for Mathias Holbæk.

Italia tok bronsen. Dette var den første blandede stafetten i junior-VMs historie.

17 år gamle Milla Grosberghaugen Andreassen ble mesterskapet store juniornavn. Bækkelaget-løperen tok tre gull og én sølv.