Holger Rune er klar for kvartfinale i Wimbledon.

Rune klar for kvartfinale i Wimbledon etter thriller – møter verdenseneren

Den danske tenniskometen Holger Rune tok seg videre til kvartfinalen i Grand Slam-turneringen Wimbledon da han snudde til seier over bulgarske Grigor Dimitrov.

NTB

Rune sikret avansementet over fire sett med sifrene 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4), 6-3.

I kvartfinalen møter Rune verdensener Carlos Alcaraz, som slo Matteo Berrettini med sifrene 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 i sin 4.-rundekamp.

Rune fikk en tung start på kampen da Dimitrov brøt den fjerde servens hans og vant så settet 6-3.

Dansken slo imidlertid knallhardt tilbake da han vant de to neste settene i tiebreak og fikk muligheten til å avgjøre kampen i et fjerde sett. Der var Rune soleklar best og brøt bulgarers tredje serve, før han servet inn både settet og kampen til 6-3.

Rune er seedet som nummer seks i Grand Slam-turneringen som spilles på gress.

Det er andre gang den danske 20-åringen spiller den britiske storturneringen. I debuten hans i fjor røk han ut i første runde.

Det er imidlertid tredje gang han er klar for en kvartfinale i en Grand Slam-turnering: Roland-Garros i 2022 og 2023. En eventuell semifinale vil være bestenotering på det øverste nivået.

Rune står med fire ATP-titler, hvor Paris Masters (ATP 1000) i 2022 er hans største triumf.