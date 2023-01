Stefanos Tsitsipas jubler etter å ha tatt seg videre til kvartfinalen i Australian Open.

Tsitsipas videre i Australian Open etter tøff kamp mot Sinner

Stefanos Tsitsipas fikk en hard kamp mot Jannik Sinner i fjerde runde av Australian Open. Etter fem sett tok grekeren seg videre til kvartfinalen.

NTB

Tsitsipas vant etter fire timers spill med sifrene 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3.

Før kampen hadde 24-åringen ikke tapt et eneste sett i turneringen. Kampen mot italienske Sinner ble derfor langt tøffere enn hva Tsitsipas har vært vant med så langt i Australia.

– Jeg hadde en helt utrolig konkurrent på den andre siden av nettet, sa en ydmyk Tsitsipas etter kampen.

Tsitsipas tok de to første settene, men hans italienske konkurrent slo tilbake i de to påfølgende. Dermed skulle alt avgjøres i siste sett. Grekeren hadde mest krefter igjen og var best da det gjaldt som mest.

Tsitsipas er tredjeseedet i turneringen og en av de få antatt beste som enda er igjen i kampen om pokalen.