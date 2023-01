SUPERSTJERNE: Mange nordmenn følger Erling Braut Haaland og Manchester City i Premier League. Her fra kampen mot Everton nyttårsaften. Den kampen endte 1–1.

Refser Viaplays enorme prisøkning: − Ikke tiden for å øke prisen mer enn på alt annet i samfunnet

Viaplay får refs for å øke prisen vanvittig mye mer enn gjennomsnittet på andre varer og tjenester i Norge.

Fredag den 13. bestemte Viaplay seg for å øke prisen på sin totalpakke som inneholder populære Premier League til 749 kroner i måneden. Det førte til store reaksjoner.

Kommentator i E24, Sindre Heyerdahl, mener det er veldig umusikalsk å øke prisen nå.

– Lommeboken angripes fra alle kanter. De øker med 15 prosent, det er skyhøyt over inflasjonen inflasjonenhttps://snl.no/inflasjon, sier Sindre Heyerdahl.

Det vil si at at det er skyhøyt over hva andre varer og tjenester øker med. I desember steg konsumprisindeksen med 5,9 prosent i Norge.

Med en pris på 749 kroner i måneden, betyr det at totalpakken til Viaplay koster 8988 kroner i året.

– 9000 kroner merkes i lommeboken. Foreløpige tall for fall i kjøpekraft i fjor var på 18.000 kroner i følge Statistisk sentralbyrå. Det er allerede anstrengt økonomi for mange, så da blir det for flere et valg mellom å varme opp huset, ha mat på bordet eller kjøpe et strømmeabonnement, velger du det siste skal du være rimelig fotballfan, sier Heyerdahl.

Det er store forskjeller i hva et totalabonnement koster i Norden pr. måned (summer regnet om til norske kroner).

Norge: 749 kroner.

Sverige: 522 kroner.

Danmark: 647 kroner (både Premier League og Champions League inngår i Viaplay-pakken).

Finland: 430 kroner.

Info Viaplay-rettigheter i Norden og Nederland Her er de største Viaplay-rettighetene i de nordiske landene og Nederland: Norge: Premier League, FA-cupen, ligacupen, Bundesliga, Europa League, Formel 1 og 2, FIS (skisport), NHL. Sverige: Premier League, FA-cupen, ligacupen, Bundesliga, Europa League, Formel 1, FIS (skisport), NHL, LPGA, PGA. Danmark: Premier League, Champions League, Superligaen (danske toppdivisjonen), FA-cupen, ligacupen, Bundesliga, Formel 1, Nascar, NHL, LPGA Finland: Premier League, Bundesliga, FA-cupen, Europa League, NHL. Nederland: Premier League, ligacupen, Bundesliga, Formel 1, 2 og 3, mye kampsport. Vis mer

ØKONOMI-KOMMENTATOR: Sindre Heyerdahl i E24.

I Nederland koster Viaplays totalpakke 150 kroner i måneden. Heyerdahl reagerer på at Viaplay Norge setter opp betalingen når de allerede hadde den høyeste prisen.

– Det fremstår tonedøvt å sette opp prisen når andre land har et annet kostnadsnivå på denne tjenesten. Norske forbrukere er kanskje villige til å betale mer, men her tror jeg Viaplay kan ha forregnet seg. Når du ser på økte utgifter nå, så er det ikke tiden for å øke mer enn veksten på alt annet i samfunnet, sier Heyerdahl.

Professor Harry Arne Solberg ved NTNU er ekspert på sport og økonomi og mener Norge er i en særstilling når det gjelder interesse for engelsk fotball.

– I Finland har de ishockey og stor interesse for den hjemlige ligaen, i Danmark er det interesse for La Liga (Spania), sier Solberg.

Kommunikasjonssjef i Viaplay Norge, Fredrik Olimb, svarer på prisøkningen i en epost.

– Hvert land er forskjellig, med en rekke bakenforliggende faktorer og vi justerer tilbudet vårt deretter. Vi har alltid som mål å tilby seerne en relevant og attraktiv tjeneste uansett hvor vi opererer, og vi gjør denne justeringen nå for å sikre at vi kan levere et best mulig produkt fremover.

– Dette handler både om at vi har noen av verdens mest attraktive sportsrettigheter i lang tid fremover, innpakningen av disse med studio, eksperter, kommentatorer, analyser og dokumentarer, men også om at vi planlegger å fortsette storsatsingen på norsk dramainnhold som har vært svært kritikerrost og populært blant seerne, skriver Olimb til VG om prisøkningen.

Konfrontert med E24-kommentatorens kritikk om at prisen er skyhøyt over inflasjonen, svarer Olimb:

– Det må han få lov til å mene. Vi tilbyr en årspakke fram til 15. mars på det gamle prispunktet, så i praksis kan man binde seg til tolv måneder med null prosent stigning. Som mange andre bransjer merker vi også økte kostnader. Rettigheter blir stadig dyrere og det samme gjelder forvaltningen av disse med den tekniske infrastrukturen og kvaliteten på sendingene folk forventer i dag.

Av konkurransehensyn vil ikke Olimb svare på om Viaplay har økt eller gått ned i antall abonnenter den siste tiden.

Økonomi-kommentator Sindre Heyerdahl tror det kan gå utover omdømmet til Viaplay at de øker prisen nå.

– Men det kan være at de er litt heldige med at mange er opptatt av produktet og ikke hvem som leverer det. Men mange legger merke til hvem som øker prisen på varer og tjenester nå. Vi blir mer prisbevisste når kjøpekraften er mindre, sier Heyerdahl.

Professor Solberg tror Viaplay utnytter at mange nordmenn har et favorittlag i engelsk fotball.

– Det de vet er at de som er skikkelig «hard core» er villige til å betale ganske mye. 749 kroner i måneden er mye penger, sier Solberg til VG.

Nå vil det koste 1148 kroner å ha Premier League og Champions League rett inn i stua hjemme, med TV 2 Play og Viaplay.

– Viaplay kan få en i fleisen. De tar sjansen på å hente mer penger hos dem som likevel abonnerer enn å få inn nye, sier Solberg.

Professoren tror pirat-titting kan bli en utfordring.

– Kvaliteten er ikke like god, men den er god nok. Det er enkel tilgang og man kan logge seg inn gratis, sier Solberg.

TV 2 Play total, som blant annet inneholder Champions League, koster 399 kroner i måneden. TV 2 Play tok 669 kroner da de hadde rettighetene til Premier League.

