VANT: Casper Ruud er videre i Paris.

Ruud kontrollert videre i French Open

(Casper Ruud - Giulio Zeppieri 6–3, 6–2, 4–6, 7–5) Casper Ruud (24) hadde få problemer med å ta seg videre i French Open.

Oppdateres!

Ruud vant i to strake sett mot Zeppieri, som er rangert som nummer 129 i verden. I det tredje settet slo italieneren tilbake, men Ruud holdt hodet kaldt og sørget for at kampen var ferdig etter det fjerde settet.

– Gode tegn fra Casper. Han er alltid så rolig og bruker alle skuddene. Forehanden hans spretter så høyt. Han så veldig fokusert og komfortabel utpå der, sier Discovery-ekspert og tidligere tennisproff Tim Henman om Ruuds prestasjon.

Ruud møter vinneren i kampen mellom argentinske Thiago Agustín Tirante (153) og kinesiske Zhang Zhizhen (71) i den tredje runden.

Tirante og Zhizhen spiller senere torsdag. Ruud vil uansett være enorm favoritt i den kampen.

