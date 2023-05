SKUFFET: RBK tok seg til 2. runde, men Kjetil Rekdal var langt fra fornøyd.

Rekdal om Rosenborgs cup-avansement: − Flaut

(Trygg/Lade - Rosenborg 0–1) Rosenborg tok seg videre i cupen, men hovedtrener Kjetil Rekdal kunne knapt tro det han opplevde mot Trygg/Lade fra fjerdedivisjon.

– Jeg har ikke så mye jeg skulle sagt. Det er flaut. Det er på et nivå du må oppleve for å tro på, fra første minutt og egentlig kampen gjennom, sier Rekdal til NRK like etter at 1–0-seieren og avansement til 2. runde i cupen var sikret.

Agon Sadiku satte kampens eneste mål i det 16. minutt, men i andre omgang skapte trønderne kun én eneste målsjanse mot hjemmelaget fra fjerdedivisjon.

– Skal du lykkes i fotball skal du ha et stort hjerte, i dag var det mangel på det. Det er egentlig ikke vits å snakke om det, for du blir ikke ferdig, forteller en oppgitt Rekdal før han fortsetter:

– Jeg prøver ikke å skylde på noen andre, jeg står i front her. Akkurat nå må jeg tenke gjennom det jeg har opplevd, for det er rimelig sjokkerende. Aldri spilt mot et lag fra fjerdedivisjon med et Eliteserie-lag og opplevd at det er en jevn kamp, oppsummerer Rosenborg-treneren til NRK.

Mandag 29. mai venter en tøff bortekamp mot Brann for Rosenborg.

