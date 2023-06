Manchester United-aksjen stiger etter oppkjøpsrykter

Manchester Uniteds aksjer er på sitt høyeste nivå på én måned etter at det ryktes om at et Qatar-oppkjøp nærmer seg.

Helt siden november har Manchester United vært ute for salg etter at Glazer-familien annonserte at de ville selge. Jassim Bin Hamam Al Thani (44), sønnen til Qatars tidligere statsminister, Hamad bin Jassim bin Jabar Al Thani, skal de siste dagene ha lagt inn et bud på rundt 5 milliarder pund 5 milliarder pundDet tilsvarer 68 milliarder kroner. Valutakurs fra 13. juni 2023. , ifølge Manchester Evening News.

Det har derfor blitt spekulert i at det skal være tilstrekkelig til at Glazer-familien vil selge. Dette har ført til at aksjene til klubben økte med rundt fem prosent på ett døgn da børsen stengte mandag kveld. Aksjene i klubben ligger nå på 20,13 dollar, altså 272 kroner.

Aksjen har i 2023 vært nede på rett over 18 dollar i midten av mai, i februar var aksjen helt oppe 26,64 dollar.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post