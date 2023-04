HamKams Pål Alexander Kirkevold i aksjon mot Haugesund.

Haugesund straffet HamKam og vant 3-2

(Haugesund-HamKam 3–2) Haugesund slo tilbake etter stortapet for Brann i seriepremieren ved å slå HamKam 3-2 på hjemmebane.

NTB

Haugesunds Mads Sande scoret like før pause, mens Sory Diarra økte til 2-0 på straffe like etter sidebytte. Oscar Krusnell økte til 3-1 like før slutt etter at Hamkam Benjamin Faraas hadde redusert.

Innbytter Rasmus Wiedesheim-Paul scoret et nytt trøstemål for HamKam på overtid med et flott volleyskudd.

Like før slutt bommet gjestenes Pål Alexander Kirkevold på en stor mulighet til å sette 3–3.

Det var godt over 7000 tilskuere til stede.