Motortrøbbel har gitt Charles Leclerc en elendig sesongstart.

Leclerc-trøbbel foran Saudi-Arabias Grand Prix – flyttes ti plasser bak i startfeltet

Ferrari-fører Charles Leclerc flyttes ti plasser bak i startfeltet i VM-runden i Formel 1 i Saudi-Arabia fordi en ny motordel må settes inn i bilen hans.

NTB

Ferrari-laget byttet den samme motordelen på Leclercs bil foran åpningsrunden i Bahrain i starten av måneden. Da endte han med å måtte bryte løpet.

Ettersom lagene bare kan bruke to elektroniske komponenter av den aktuelle typen per sesong uten å få straff. Ettersom Leclerc nå må bytte den såkalte ECU-komponenten for annen gang, flyttes han minst ti plasser bak i startfeltet under VM-løpet søndag.

Dersom Ferrari-laget ser seg nødt til å bytte flere motordeler, kan monegaskeren bli flyttet enda flere plasser.

Regjerende mester Max Verstappen i Red Bull vant den første VM-runden i Formel 1 og er storfavoritt til å vinne tittelen igjen.

FYSEN PÅ FORMEL 1 I HELGEN? I VGs sportskalender får du oversikt over når Formel 1 og annen sport sendes på TV.