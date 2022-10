Vålerenga trenger hjelp for å kunne spille «gullkamp» i siste serierunde

(Rosenborg – Vålerenga 0–1) Vålerenga puster Brann i nakken etter å ha vunnet kampen de «måtte» vinne mot Rosenborg.

1–0-seieren mot Rosenborg gjør at gullhåpet lever for Vålerenga. Med to kamper igjen av mesterskapssluttspillet er de bare to poeng bak ligaleder Brann, men med en kamp mer spilt.

– Sjukt deilig! Vi jobbet hardt for dette, sier Vålerenga-spiller Karina Sævik til Direktesport.

Nå kan det bli gullkamp i siste serierunde – da trenger Vålerenga hjelp fra Rosenborg eller Stabæk.

ETTERLENGTET: Dejana Stefanovic fikk sitt første mål i mesterskapssluttspillet. Her fra kampen mot Brann på Intility Arena.

På en corner et kvarter ut i omgangen stanget Dejana Stefanovic inn sitt tredje mål for sesongen, etter en corner fra Janni Thomsen.

– Endelig, jeg har ventet en stund på dette, sa Stefanovic til Direktesport i pausen.

Et kvarter før slutt kunne Stefanovic sluppet å vente like lenge som sist da Vålerenga fikk straffespark. Stefanovic steppet opp, men satte straffen et godt stykke til side for mål.

Vålerenga står med 11 poeng etter fire kamper, Brann har 13 poeng på sine tre kamper. Rosenborg har 8 poeng etter fire kamper og Stabæk står uten poeng etter deres tre første kamper.

– Veldig skuffende. Det spørs om det ikke er andreplassen som ryker i dag, sier Rosenborg-spiller Malin Næss til direktesport etter kampslutt.

Vålerenga er avhengig av å vinne sine to siste kamper for å kunne ta gullet, samtidig som at Brann avgir poeng mot enten Stabæk eller Rosenborg.

Vålerenga møter Brann på bortebane i siste serierunde.

Brann møter Stabæk på søndag 16.00.