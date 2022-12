TILBAKE PÅ PALLEN: Etter en pall-løs sesong i fjor, har Ingrid Landmark Tandrevold endt på pallen to ganger hittil denne sesongen. Her med Julia Simon og Marketa Davidova på pallen i Hochfilzen i begynnelsen av desember.

Tandrevold om lagvenninnenes fravær: − Skjønner at folk var kritiske

Ingrid Landmark Tandrevold (26) forlovet seg på nyttårsaften.

I et Instagram-innlegg viser hun med et stor smil frem en ring på fingeren og skriver: «Sklir inn i 2023 på livets peak».

Under har blant annet skiskytterne Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røisland, Tarjei Bø, Sebastian Samuelsson og Martin Fourcade gratulert henne. Kjæresten Trygve Markset er «tag’et» i video-snutten.

Dagbladet har vært i kontakt med Tandrevold, som bekrefter at hun er kjent med at forlovelsen omtales, men ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar.

Hun er Norges beste skiskytter på kvinnesiden denne sesongen – med to individuelle pallplasser og femteplass i verdenscupen sammenlagt. Hun har måttet bære mye av ansvaret i fraværet til pallgrossistene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

– Det har jo vært annerledes. Nå kommer jo Marte inn, og jeg er sikker på at både Marte og Tiril kommer til å gå rett opp i favorittsjiktet med de egenskapene de har i løypa og på standplass. Jeg synes vi andre jentene har tatt utfordringen med at vi må steppe opp gamet, at vi har vist at vi er flere på laget, sa Tandrevold til VG tidligere i uken. Hun forstår at optimismen blant folket ikke var på topp før sesongen.

Info Verdenscupen sammenlagt Verdenscupen (8 av 21 renn): 1) Julia Simon, Frankrike 471, 2) Elviria Öberg, Sverige 395, 3) Lisa Vittozzi, Italia 373, 4) Denise Herrmann-Wick, Tyskland 356, 5) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 349, 6) Linn Persson, Sverige 328. Vis mer

– Jeg skjønner at folk var kritiske, for det er jo Tiril og Marte som har prestert best opp gjennom og vi blir et svakere lag uten dem. Vi har ikke kunnet garantere pallplasser, som vi kunne litt før. Vi bruker ikke så mye energi på å tenke på det, men det har vært veldig morsomt å være i en underdog-posisjon.

26-åringen peker ikke på noen spesifikke som har vært kritiske, mer en generell skepsis over at de to mest seiersvante skiskytterkvinnene har vært borte i verdenscupen.

Tiril Eckhoff har hatt en tøff periode, men var tilbake i trening like før jul. Marte Olsbu Røiseland har på sin side slitt med å få kroppen til å respondere slik hun vil, men vender tilbake til verdenscupen på nyåret. De to profilene har stått for brorparten av Norges pallplasser og medaljer de siste årene.

Info Ingrid Landmark Tandrevolds sesong til nå Kontiolahti, normaldistanse: 2. plass. Kontiolahti, stafett: 3. plass. Kontiolahti, sprint: 6. plass. Kontiolahti, jaktstart: 14. plass. Hochfilzen, sprint: 13. plass. Hochfilzen, jaktstart: 2. plass. Hochfilzen, stafett: 5. plass. Annecy, sprint: 18. plass. Annecy, jaktstart: 4. plass. Annecy, fellesstart: 10. plass. Vis mer

For egen del har det også vært en stor personlig opptur. Hun gikk gjennom hele fjorårssesongen uten en individuell pallplass, og bildene av en sønderknust Tandrevold som måtte reise hjem fra OL i Beijing etter den ubehagelige episoden i jaktstarten har brent seg fast:

Nå er hun fornøyd med å ha fått flere positive opplevelser til nå i sesongen. Selvtilliten er en helt annen enn sist sesong. Hun tror mye handler om at hun har fått være «mer Ingrid» utenfor skiskytingen enn det som var mulig under coronarestriksjonene.

– Det har vært veldig definerende. Om jeg ikke har fått det til som jeg vil, har det gått veldig på bekostning av mitt selvbilde som person, sier Tandrevold om tiden i boblen.

I stedet er hun nå blitt flinkere til å skille det å skyte et dårlig skudd fra å være en dårlig skytter, og sier hun har fått et bredere perspektiv på skiskyting – uten å «naile» det helt ennå, ifølge henne selv.

Kanskje får vi liknende scener i Oberhof på nyåret?