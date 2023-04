VARSKU: Antidoping Norge-leder Anders Solheim omtaler økende kokainbruk som en trend.

Kokain-eksplosjon i idretten: − Dramatisk økning

ULLEVAAL STADION (VG) Torsdag ble den positive kokainprøven til OL-håpet Kristian Storsul Borgen (20) kjent. Nå slår Antidoping Norge alarm.

– Det er en dramatisk økning i antall rusrelaterte saker i idretten, særlig knyttet til kokain, forteller daglig leder Anders Solheim til VG.

Det til tross for at kokain er et sentralstimulerende middel som kan være livsfarlig:

«I større doser kan amfetamin og tilsvarende stoffer føre til økt blodtrykk, økt kroppstemperatur, økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon, hjerneslag og plutselig død i forbindelse med utmattende fysisk aktivitet.» opplyser Antidoping Norge.

TATT FOR KOKAINBRUK: OL-håpet Kristian Storsul Borgen (20) testet positivt under konkurransen Bulgaria Open.

OL-drømmen er trolig knust for en av Norges beste kampsportutøvere. 20 år gamle Storsul Borgen fortalte torsdag at han inntok kokain på fest, etter å ha testet positivt under Bulgaria Open. Nå venter han på dommen fra International Testing Agency (ITA).

– Utenomsportslig har jeg hatt et tøft år. Jeg har tatt noen dumme valg og utforsket grensene litt for mye. Dette har ført til at jeg har inntatt stoffet jeg har testet positivt på i fest-sammenheng, opplyser Borgen selv.

Samtidig fortviler forbundet.

– Kristian er en av våre aller beste utøvere. Han er et kjempehåp og en som vi har lagt ned mye ressurser, tillit og satsing på for å prøve å få ham kvalifisert til OL i 2024 og OL i 2028. Det gjør at skuffelsen blir enda større, sier generalsekretær Kim Eilertsen i Norges Kampsportforbund til VG.

«SKREMMENDE»: Slik omtaler generalsekretær Kim Eilertsen i kampsportforbundet kokainbruk blant unge i Norge.

Kampsportforbundet holder til på Ullevaal stadion, hvor også Antidoping Norge (AN) har kontorer. Daglig leder Solheim er betenkt over økningen av kokainsaker som inkluderer utøvere på både bredde- og toppnivå.

– Jeg syns det er bekymringsfullt. Vi får også henvendelser knyttet til denne problemstillingen fra trenings- og idrettsmiljøer. Kokain er et svært avhengighetsskapende stoff som har alle de helsemessige utfordringene sentralstimulerende midler har.

– Hva gjør dere for å stanse denne utviklingen?

– Vi har orientert særforbund, Norges idrettsforbund og holdt foredrag i Idretts-Norge. Vi bruker mediekanaler for å informere om dette. Vi gjør oppmerksom på at dette er et problem og en utfordring man må være årvåkne for. Man må informere utøvere om at kokain er forbudt. Det er det første som er viktig å være klar over.

Info Dette er kokain Antidoping Norge om kokain: Av de stimulerende midlene som forekommer naturlig, er kokain av dem som virker kraftigst. Kokain er et svært avhengighetsskapende narkotisk stoff, men dette undervurderes ofte av brukergruppen. Crack er ren kokain, og virker raskere inn i blodet. Undertrykker tretthetsfølelsen gjennom mer energi og årvåkenhet.

Kokain kan inntas på flere måter: gjennom munnen, ved sniffing, ved inhalasjon/røyking og intravenøst. Kokain har vært tillagt en rekke prestasjonsfremmende og helsebringende egenskaper og har en tilsvarende rus som amfetamin.

I dag brukes ikke kokain som legemiddel i noen form. Bivirkningene er de samme som for amfetamin (se over), men kokain virker kraftigere på hjertet enn amfetamin, og derfor forekommer brystsmerter og hjerteinfarkt hyppigere ved bruk av kokain. Det er også dokumentert risiko for nedsatt seksuallyst etter langtidsbruk av kokain Et sentralstimulerende middel: Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer bortsett fra stoffene i gruppe S6.A, som er ikke-spesifiserte stoffer. Misbruksstoffer i denne gruppen: Kokain og metylendioksymetamfetamin (MDMA/ «ecstasy») Alle stimulerende stoffer, inkludert alle deres optiske isomere, for eksempel d- og l-isomere former hvor det er relevant, er forbudt i konkurranse. Vis mer

Solheim opplyser at de behandlet 13 saker knyttet til positive kokainprøver i 2021 og 2022, flesteparten av dem i fjor.

– Fra 2003 til 2020 hadde vi 10 saker totalt. Så her er det en ny trend. Er det tilfeldig eller ikke? Vi synes at dette er såpass spesielt at vi velger å rope varsku.

– Hvilken beskjed vil du gi til trenere og idrettsledere?

– Jeg vil si: «Vær årvåken. Følg med. Snakk med utøverne deres. Hør hvordan de har det, hvordan det går, hva som foregår i miljøet rundt dem.» Slik at det er en mulighet til å ta tak i det i en tidlig fase, sier antidopingsjefen, før han legger til:

– Hvis du blir testet i konkurranse og har kokain i kroppen, har du et problem. Det har du uansett hvis du tar kokain, men for en utøver er sanksjonen på opp til fire års utestengelse.

BER FOLK STÅ IMOT: Kim Eilertsen i Norges Kampsportforbund.

Kampsportforbundet advarte mot kokainbruk på deres hjemmeside så sent som i desember. Likevel brukte en av deres aller beste utøvere stoffet. Generalsekretæren mener økningen i kokainsaker er urovekkende.

– Det er skremmende å se utviklingen. Kristian sier at dette er noe han har kommet i befatning med i sosial sammenheng med jevnaldrende på fest. Det er betenkelig at det er så lett tilgjengelig og bruken er så utbredt.

– Hva gjør dere for å stoppe denne trenden nå?

– Det er det forebyggende arbeidet som er viktig. Det har vi i kampsportforbundet, men til syvende og sist er vi avhengig av at hver enkelt person har rette grunnverdier, er sterke og klarer å stå imot.