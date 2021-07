Få full oversikt: Dette er NBA-stjernene i Tokyo-OL

Team USA har et fullspekket lag av stjernespillere fra NBA, mens Iran ikke har med et eneste innslag fra den amerikanske basketballigaen. Få full oversikt over hvilke NBA-spillere som er med hvilket land her.

Av Even Lübeck

Publisert: Nå nettopp

Tekst og analyse av VGs basketball-skribent Even Lübeck

Tokyo-OL går i gang om ikke lenge, og en av idrettene det skal konkurreres i, er basketball.