Noahs verden 20-åringen har nå bodd i ni byer i fem land. Odense, Aalborg og København i Danmark. Engelske Norwich og London. Bergen, Drammen og Trondheim her i Norge. Tyske Leipzig og portugisiske Guimares også har vært et slags «hjem» for fotballtalentet . Av Vegard Aulstad Publisert 16. oktober, kl. 23:46

Tidligere toppspiller og nå Aarhus-trener David Nielsen (44) er Noahs far. Junior fulgte pappa rundt om i Skandinavia, og dro selv til Tyskland som 16-åring for å satse som fotballspiller. – Jeg har flyttet omtrent hele livet mitt. Det har ikke vært noe problem inntil videre. Jeg er vant til å klare meg selv, sier han til VG.

Siden juli har han tatt norsk fotball med storm. Etter overgangen til Rosenborg har han fem scoringer på 13 kamper for klubben som jakter gull i Eliteserien. Søndag venter Vålerenga. Det ventes å bli nær fullsatt på Lerkendal. – Jeg gleder meg så mye. Noen av gutta har fortalt meg hvordan det er å spille når trønderne fyller opp tribunen. Det høres vilt ut, sier Noah Holm.

RBK-kometens nomade-liv: − Har blitt vant til å klare meg selv

Noah Jean Holm (20) er den rolige gutten som blir et «villdyr» på banen.

Vegard Aulstad

Publisert: Oppdatert i går 23:46

– Pappa pleier å si at jeg ligner på tidligere Manchester City-spiller Yaya Touré. Det ser ikke bra ut når jeg går, men eksploderer når jeg løper, sier Holm og gliser.

Han forteller hva pappa David Nielsen har sagt fordi VGs utsendte påpeker at det ser ut som han «halter» litt etter ei treningsøkt.

– Det er alltid sånn, betrygger RBK-spissen, før søndagens storoppgjør på en nær fullsatt Lerkendal Stadion mot Vålerenga.

Gucci, whiskey og FIFA: Slik er det hjemme hos Noah Holm:

I sommer ville han til Rosenborg. Sportssjef Mikael Dorsin og Åge Hareide var tidlig ute og signaliserte sin interesse til Noah Holms far. Det skulle gå litt tid, men så fikk han viljen sin.

– Jeg satt nede i Portugal der og tenkte at når jeg får sjansen, om det er her eller et annet sted, så skal det si «pang». Og hittil har det vært en god start i Trondheim, så gjelder det bare å fortsette å «male» på.

Han sa foreløpig takk for seg i Europa, etter opphold i tyske RB Leipzig og Vitoria Guimaraes i Portugal. Selv om han ble tidenes yngste til å signere proffkontrakt i Strømsgodset rakk han aldri debutere i Eliteserien. Nå var tiden kommet for å sette bena på norske matter igjen.

Møter med toppene

Noah Jean Holm er nomadebarnet som har opplevd det meste. Mens far David Nielsen reiste fra FC København til Wimbledon i England. Så ventet Norwich, Aalborg og FC Midtjylland før han avsluttet som spiller i Norge for Start, Strømsgodset og Brann.

Sønnen var på slep, alltid med en ball under armen.

Kontaktene til David Nielsen har gjort at utenlandsoppholdende så langt har vært av det uvanlig spennende slaget for en 20-åring å regne.

Nå er han selv i nettverket til den mektige agenten Pini Zahavi, og han fikk tidlig merke hva det ville si.

Under et møte mellom Zahavi og faren i London banket selveste José Mourinho på døren, og ble to uker senere ansatt i Tottenham.

– Tilfeldig eller ikke, vet ikke jeg, smiler Holm fra sofaen i Trondheim.

Der slapper han av foran RBKs spennende høstprogram med storkamper mot Vålerenga, Bodø/Glimt og Molde i vente.

– Når du sier jeg halter, så fikk jeg faktisk en smell av Markus (Henriksen, journ.anm) på trening i dag.

– Godt å ha ham tilbake, likevel?

– Ja, han blir viktig for oss.

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen, som ble skadet allerede i serierunde to av sesongen, har nemlig trent for fullt de siste ukene, og er klar til dyst mot Vålerenga. Det er også Dino Islamovic, som er ute etter spilletid fra Noah Jean Holm selv.