DØDE TIRSDAG: Curlinglandslagets mangeårige skip Thomas Ulsrud.

Curling-legenden Thomas Ulsrud er død

Curling-legenden Thomas Ulsrud er død etter lengre tids kreftsykdom. Verdensmesteren og OL-sølvvinneren fra 2010 ble 50 år.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Elin Grødal bekrefter at hennes ektemann døde tirsdag. Paret har en sønn, Jesper Ulsrud (20).

– Jeg synes han var en helt unik fyr. Alltid positiv og optimistisk. Han brydde seg om andre og ville alle vel. Han hadde ikke en eneste uvenn. Middagen sto alltid klar når jeg kom hjem, så sant han ikke var ute og reiste med curlingen, sier Elin Grødal til VG.

– Han døde hjemme. Han ville ikke være på sykehus, tilføyer hun.

Elin Grødal sier også at ektemannen til sin siste dag var hundre prosent sikker på at han kom til å bli frisk, og at han derfor ikke ville fortelle offentligheten om sykdommen. Han fikk kreftdiagnosen for halvannet år siden, i desember 2020. Sykdommen ble oppdaget i forbindelse med en rutinekontroll av en av Olympiatoppens leger, forteller Elin Grødal.

– Det er utrolig trist og det virker veldig urettferdig, sier Thomas Ulsruds nære venn og mangeårige lagkamerat Torger Nergård.

Han forteller at han besøkte Thomas Ulsrud siste gang mandag.

Thomas Ulsrud ledet som skip Norges curlinglandslag til VM-gull i Beijing for åtte år siden. Fire år tidligere tok han «Team Ulsrud» til OL-sølvmedalje i Vancouver. Da fikk også laget hans stor oppmerksomhet på grunn av klesstilen.

GLADGUTT: Thomas Ulsrud vant OL-sølvmedaljen i Vancouver for 12 år siden, sammen med Christoffer Svae, Torger Nergård og Håvard Vad Petersson.

Thomas Ulsrud, Torger Nergård, Christoffer Svae og Håvard Vad Petersson spilte i det som ble beskrevet som klovnebukser. Det var egentlig golfbukser. Deretter ble «Team Ulsrud»s forskjellige antrekk et omstridt – og bredt omtalt – varemerke. Under 2014-OL sammenlignet New York Times det norske curlinglandslagets daværende habitt som en skrudd versjon av klesstilen i filmen «Ocean’s Eleven» – og Ulsrud & co. ble hovedattraksjon hos den amerikanske TV-giganten NBC.

Deres sportslige suksess var det likevel aldri tvil om. Med Thomas Ulsrud som sjef vant laget en rekke medaljer i internasjonale mesterskap, før og etter alle klesskiftene. Thomas Ulsrud hentet hjem et titalls EM-medaljer, fem VM-medaljer og en OL-sølvmedalje.

Allerede i 1988 tok han bronsemedalje i junior-VM.

VERDENSMESTER: Thomas Ulsrud (til venstre) ledet Team Ulsrud til VM-gull etter finaleseier over Sverige i Beijing for åtte år siden, sammen med Torger Nergård, Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson, Markus Høiberg og sportssjef Pål Trulsen.

Etter 6. plass i Pyeongchang-OL i 2018 ble «Team Ulsrud» etter hvert oppløst. Han var som 46-åring Norges eldste deltager i vinterlekene i Sør-Korea.

Thomas Ulsrud ga seg imidlertid ikke. Han prøvde seg i mixed double og gikk inn i et landslag bestående av ham, Steffen Walstad, Markus Høiberg og Magnus Vågberg. I 2019 ble det klart at «Team Minera» med Ulsrud som skip skulle satse mot Beijing-OL 2022. For to år siden overtalte Thomas Ulsrud sin tidligere «Team Ulsrud»-lagkamerat Torger Nergård (47) til å bli en del av OL-laget.

Thomas Ulsrud var imidlertid ikke med da Nergård sammen med Steffen Walstad, Magnus Vågberg og Markus Høiberg – og Magnus Nedregotten som reserve – spilte OL-turneringen i Kina i februar i år.

Etter å ha gjennomgått en operasjon i mai 2021 sa han til VG at målet hans var å rekke OL 2022. VG var også i kontakt Ulsrud i slutten av desember for fem måneder siden. Da skulle han begynne en ny type cellegiftbehandling ved Radiumhospitalet. Han uttrykte sterk optimisme med tanke på resultatet av den kuren.

Kona Elin Grødal forteller at han totalt gjennomgikk 26 cellegiftkurer.