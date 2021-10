Newcastle-direktør Amanda Staveley gleder seg over at klubben har fått nye eiere.

Newcastles nye hverdag: − Vi skal kjempe om titler

Etter at det torsdag ble klart at Newcastle får saudiarabiske eiere, sier Newcastle-direktør Amanda Staveley at klubben skal kjempe om titler i fremtiden.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Det er det saudiarabiske investeringsfondet PIF som har overtatt den engelske fotballstorheten. Investeringsfondet kontrolleres av kronprins Mohammed bin Salman, og optimismen om klubbens fremtid har økt betraktelig det siste døgnet blant flere supportere.

Der noen er kritisk til oppkjøpet, ser andre muligheter i at det nå kommer midler inn i klubben. Blant dem finner vi den nye Newcastle-direktøren Amanda Staveley.

– Newcastle fortjener å være i toppen av Premier League. Vi har lyst til å komme dit, sier hun til Sky Sports etter at oppkjøpet ble klart.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at det både kan og vil ta tid. Det er ventet at de nye eierne vil gå i gang med å styrke troppen når overgangsvinduet åpner i januar, der vil det ifølge Staveley komme flere endringer.

– Du kan være sikker på at vi vil investere på alle nivå. Vi vil forsøke å få den beste stallen vi overhodet kan.

– Premier League-fotballen er verdens beste, og Newcastle er verdens beste lag, fortsetter den optimistiske direktøren.

Steve Bruce kan være ferdig i trenerstolen i Newcastle etter oppkjøpet av klubben.

Hun er dog klar på at klubben er innstilt på å følge Financial Fair Play (FFP) på veien i den nye hverdagen.

– Vi gleder oss veldig til å styrke troppen, men vi er avhengige av å jobbe innenfor rammene i FFP og være sikre på at dette gjøres med en langsiktig tanke, sier Staveley.

De seneste årene har vist at flere klubber rundt om i Europa har slitt med å overholde reglene i FFP, der klubber med rike eiere har hentet spillere for store summer.

Det ventes som nevnt flere endringer i klubben, både blant spillere, trenere og diverse ansatte. Trener Steve Bruce er klar over at han fort kan være ferdig i trenerstolen om ikke så lenge.

– Jeg vil gjerne fortsette, men jeg må være realistisk. Jeg er ikke dum, jeg vet hva som kan skje når nye eiere kommer inn, sier han og fortsetter:

– Jeg er glad for klubben at dette har gått gjennom. Det er en flott dag for fansen, jeg er henrykt på deres vegne.

Klubben har som kjent vært under Mike Ashleys ledelse i 14 år, der supporterne i de seneste år har vist svært stor misnøye til eieren over manglende investeringer i klubben.

Bruce skal etter planen ta fatt på sin 1000. kamp som trener i den engelske toppdivisjonen når Newcastle møter Tottenham etter landslagspausen.