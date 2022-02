forrige



fullskjerm neste ACTION: Ren Ziwei (til høyre) og ungarske Shaolin Sandor Liu under mix-finalen på 1000 meter kortbane lørdag. 1 av 3 Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

Kan bli tidenes vinter-OL på hjemmebane

Kina er på vei mot sitt beste vinter-OL noensinne. Foreløpig ligger hjemmenasjonen som nummer tre på medaljeoversikten – foran Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fire dager etter åpningsseremonien har kineserne allerede tre gull. Før Beijing-OL hadde de kun 13 gull fra elleve OL-deltagelser.

Kortbaneløperen Wu Dajing (27) er et av de aller fremste OL-håpene i landet med over 1,4 milliarder innbyggere. Forventningene var og er massive etter OL i 2018. Da vant 27-åringen gull på 500 meter kortbane, landets første gullmedalje i en individuell gren for menn under et vinter-OL.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Lørdag innfridde han med OL-gull på kortbane, mixed stafett, sammen med blant andre Ren Ziwei, som mandag vant kortbane, 1000 meter. Li Wenlong sørget for dobbelt kinesisk.

Stillingen i medaljekampen:

Kineserne har levert OL-gull andre steder enn på skøytebanen også. 18-åringen Eileen Gu vant natt til tirsdag i Big Air i snowboard.

Hun tok et valg for flere år siden som har ført til mye diskusjon i USA. Gu har kinesisk mor og amerikansk far. Hun sto dermed fritt til å velge Kina fremfor USA.

– Muligheten til å inspirere millioner av unge mennesker der moren min ble født, under de olympiske vinterlekene i Beijing i 2022 er en «en-gang-i-livet»-mulighet til å bidra til å promotere sporten jeg elsker, skrev freestylestjernen Eileen Gu på Instagram i 2018. Hun er også gullfavoritt i halfpipe og slopestyle.

INNFRIDDE: Det var et stort press på unge Eileen Gus (18) skuldre før Big Air-konkurransen tirsdag.

ALT OM OL: Få siste nytt i vårt OL-studio.

109 gullmedaljer skal deles ut under lekene i Beijing. Kina spås av amerikanske Gracenote til å ha sitt beste vinter-OL noensinne. Spådommen deres i forkant av OL var totalt 13 medaljer, hvorav seks var gull, to sølv og fem bronse.

Fire dager inn i mesterskapet ser det lovende ut for hjemmenasjonen med tre gull og to sølv.

Kina tok ni medaljer ved forrige OL i Pyeongchang 2018.

Info Kinas plassering på medaljeoversikten – OL for OL:

1980: – (null medaljer)

1984: – (null medaljer)

1988: – (null medaljer)

1992: 15. plass

1994: 19. plass

1998: 16. plass

2002: 13. plass

2006: 14. plass

2010: 7. plass

2014: 12. plass

2018: 16. plass

2022: 3. plass (per 8. februar) Kina vant fem gull under OL i Vancouver i 2010. Vis mer

Det er ikke bare kortbaneløperne som må prestere på skøytebanen for at det skal bli et rekord-OL. Skøyteløperen Gao Tingyu (24) tok bronse på 500 meter i forrige OL – der Håvard Lorentzen tok gull og satte olympisk rekord.

Tingyu står bokført med kun én verdenscupseier i karrieren. Den kom på 500 meter i Polen i november, da han satte ny banerekord med tiden 34,265.

MEDALJEHÅP: Sprinteren Gao Tingyu har ambisjoner om medalje på distansen 500 meter i Beijing.

– Jeg er veldig fornøyd med min første verdenscupseier, men hovedmålet er å komme på pallen i Beijing-OL, sa Tingyu etter seieren i Polen, ifølge Global Times.

Et annet medaljehåp for vertsnasjonen er Ning Zhongyan (22).

22-åringen har foreløpig en syvendeplass fra lekene i Beijing på 1500 meter. På fredag er det 1000 meter som står på programmet.

I mesterskapssammenheng har Zhongyan en sølvmedalje på lagsprint fra enkeltdistanse-VM i 2020 på skøyter å vise til.

Info Kinas medaljefangst gjennom tidene – gren for gren: Kortbane, skøyter: 12 gull – 15 sølv – 8 bronse

Freestyle, ski: 2 gull – 6 sølv – 4 bronse

Kunstløp: 1 gull – 3 sølv – 4 bronse

Skøyter: 1 gull – 3 sølv – 4 bronse

Snowboard: 0 gull – 2 sølv – 0 bronse

Curling: 0 gull – 0 sølv – 1 bronse Medaljer totalt: 68 Vis mer

Xu Mengtao (31) har muligens sin siste mulighet til å ta OL-gull. Mengtao har tatt syv medaljer i VM-sammenheng, hvor av en av dem fra VM på Voss i 2013. Hun vant også verdenscupen sammenlagt i 2012/13-sesongen – kun OL-gullet som mangler for 31-åringen.

FREESTYLE: Et OL-gull er det eneste som mangler for en fullverdig CV for Xu Mengtao.

Beijing-lekene er hennes fjerde OL. I Sotsji i 2014 vant snowboarderen sølv, mens det gikk skeis under OL i Sør-Korea da lekene ble brått avsluttet for kineseren som følge av et stygt fall.