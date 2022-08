UTE: Casper Ruud fikk det ikke til å stemme i den andre runden av ATP 1000-turneringen i Cincinnati. Her avbildet etter finaletapet for Hubert Hurkacz i Montreal forrige uke.

Kjempeskrell for Ruud – utspilt av 19-åring

(Casper Ruud - Ben Shelton 3–6, 3–6) Casper Ruud tapte overraskende i strake sett for amerikanske Ben Shelton (19) i 2. runde av ATP 1000-turneringen i Cincinnati.

NTB

Til slutt ble det et sviende tap i to strake sett med sifrene 3–6 og 3–6, for 19-åringen som er ranket som nummer 229 i verden. Ruud på sin side er ranket som nummer fem i verden.

De to hadde aldri møttes tidligere og skulle ble en hard nøtt som den femteseedede 23-åringen ikke klarte å knekke. Casper Ruud ble til tider direkte utspilt av den offensive motstanderen.

Casper Ruud ble brutt tidlig og brukte litt tid med å komme i gang med det gode spillet sitt. Den 19 år gamle amerikaneren var svært offensiv i spillet sitt og hadde ingen problemer med å ta det første settet med 6-3 etter to servebrudd.

I det andre settet klarte Shelton å bryte i nordmannen første serve. Han spilte tennis som om han aldri har gjort annet og på et nivå som Casper Ruud ikke klarte å matche denne gangen.

Det var betydelig varmere i Cincinnati enn det var i Montreal i forrige uke og Ruud virket plaget av varmen.

Shelton som er på 229.-plass på ATP-rankingen. Den venstrehendte 19-åringen har aldri vært høyere på rankingen og er et ubeskrevet blad i internasjonal tennis. Tidligere i sommer tvang han fram to tiebreak mot meritterte John Isner (50 i verden), men tapte til slutt.

Ruud tok seg til kvartfinalen i fjorårets turnering i Cincinnati, som er en ATP 1000-turnering, kun rangert under de fire Grand Slam-turneringene på ATP-touren. I kvartfinalen ble det tap mot Alexander Zverev.

Nordmannen kommer fra semifinaletap for Hubert Hurkacz i Montreal i Canada.