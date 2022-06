KLAR FOR SEMIFINALE: Casper Ruud kunne juble etter seieren mot Holger Rune.

Ruud ut mot motstanderen: − På tide å vokse opp litt

PARIS/OSLO (VG)(Casper Ruud – Holger Rune 6–1, 4–6, 7–6, 6–3) Casper Ruud tok seg videre til semifinalen i French Open, men var alt annet enn imponert over oppførselen til den danske Holger Rune (19).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For første gang i karrieren tok Casper Ruud seg til semifinalen i French Open, etter å ha slått danske Holger Rune i fire sett. Ruud startet kampen best, men Rune slo tilbake og vant det andre settet. Nøkkelen for Ruud ble seieren i det tredje settet, som han vant i tiebreak. I det fjerde settet avsluttet Ruud best og vant kampen.

Underveis i kampen gjorde Rune bemerket seg med oppførselen sin, og da VG spurte Ruud om Runes oppførsel på pressekonferansen etter kampen, var det tydelig at nordmannen hadde mye på hjertet.

– Det er jo dramatisk, det er ingen tvil om det. Det er mye følelser involvert, så det er forståelig. Han er ung og litt mer uerfaren enn meg. Jeg blir frustrert og kan komme med noen brøl og skrik jeg også innimellom. Det er veldig fort gjort i tennis. Jeg skal ikke stå her og si at han oppfører seg dårlig, men det er mye rop og skrik og litt mye drama til tider. Han får det til å funke, så han kommer nok ikke til å stoppe med det, sier Ruud.

– Hvis han ønsker å bruke energi på å brøle, skrike og lage ablegøyer, så får han gjøre det, sier Ruud videre.

Da de to spillerne skulle takke for kampen endte det med at Ruud ristet oppgitt på hodet.

– Han ser så vidt på meg og så ser han vekk og sier ingenting. Jeg synes tennis er en gentlemans sport, og man skal takke for kampen når en kamp en ferdig. Der var det ikke noe å hente fra hans side, så da var det ikke noen vits å gi noe tilbake, merket jeg.

23 år gamle Ruud er kjent for å være rolig og sindig, men la ingenting i mellom i beskrivelsen av Rune.

– Hva tenker du om forskjellen mellom dere to?

– Jeg kjenner jo ikke Holger personlig, men har sett på TV at det kan være mye drama til tider. Han er ung og ny så det kan unnskyldes, men når man er på en stor scene så er det kanskje på tide å vokse opp litt. Det er andre spillere som kan bli sinna og knuse racketer for den saks skyld, men jeg synes at det går an å vise litt respekt mot motstanderen. Det han viste i dag var i hvert fall i min verden ikke noe det står stor respekt av.

VG konfronterte Rune med at nordmannen mener han ikke viser motstanderen respekt.

– Jeg har sagt nok i pressen at han er en formidabel spiller, spesielt på grus. Han har hatt noen kjemperesultater. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra, sier Rune.

Holger Rune freste både opp mot tribunen og mot Ruud selv i løpet av kampen. Da Ruud mot slutten av det tredje settet kom med en beskjed til Rune, plukket TV-bildene opp at Rune svarte med å si «don’t talk to me» (ikke snakk til meg). Det bekreftet Rune selv etter kampen at han sa.

– Han spurte etter et merke som ganske tydelig var ute. Rundt 10 centimeter ut. Jeg spurte om han måtte ha sjekket hvert merke. Han ba meg om å være stille. Jeg sa at det kanskje ikke er den beste tingen å si til motstanderen din når han snakker til deg. Da sa han det enda en gang. Jeg snakket ikke mer med ham etter det. Hvis det er det han ønsker å si og slik han ønsker å oppføre seg, så er det opp til ham, sier Ruud på den engelske delen av pressekonferansen etter kampen.