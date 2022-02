Ruud hylles etter OL-gull: − Trodde jeg var en liten snørrunge

BEIJING/OSLO (VG) Personen Birk Ruud (21) trekkes frem etter at han tok OL-gull i Big Air.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Big Air er i år for første gang med på OL-programmet for friski-utøverne, og i herreklassen gikk det første OL-gullet til norske Birk Ruud.

21-åringen vant mandagens kvalifisering, og fulgte opp med en maktdemonstrasjon i onsdagens finale.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Ruud hyllet sin avdøde far, før han selv ble hyllet fra flere kanter.

– Han er helt sykt morsom å være med. Han finner alltid på noe «kødd»- Det er alltid gøy å ha både morsomme, ubetydelige samtaler med ham, men også dype og fine samtaler med ham. Han er en veldig reflektert person, og gjør seg opp gode meninger. Han er en veldig smart person, sier lagkamerat Tormod Frostad til VG.

forrige







fullskjerm neste OLYMPISK MESTER: Birk Ruud tok karrierens første OL-gull på onsdag. 1 av 5 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

– Du finner ikke en snillere og kulere fyr. Han er en «chill» kar å være rundt, og å ha med i gjengen. Vi kom inn på landslaget samtidig i 2016, og har sett mye av hverandre. Vi har delt mye rom og «køddet» mye opp igjennom. Det er en mann jeg virkelig er glad i og unner veldig mye godt, sier lagkameraten Christian Nummedal.

– Alle snakker om deg som en veldig god venn, en sympatisk type og en kjernekar. Hva sier du om det?

– Jeg trodde jeg var en liten snørrunge, men det er veldig hyggelig hvis folk sier det. Det er lett å si når man vinner at OL, at han er snill, men det er veldig hyggelig og det varmer. Det er koselig. Jeg føler ikke at jeg mister bakkekontakten, sier Ruud selv til VG.

– Jeg har kjent Birk siden han var en ung gutt. Han har hatt et tøft år, sier Ruuds skismører, Hagbart Eie, før stemmen brister.

Den godt voksne, røslige karen har nettopp sett Ruud bli olympisk mester her på Big Air-stadion i Kinas hovedstad da øynene fylles med tårer.

– Jeg syns det er fantastisk imponerende. Birk er helt unik. Jeg er så imponert av den gutten og hvordan han klarer å fokusere på det han skal.

Nummedal beskriver Ruud som en «akrobat uten like».

– Han har hjulpet meg og alle andre. Han pusher sporten videre. Jeg sa det til ham rett før vi satte utfor: “Er det en mann jeg ønsker skal stå på toppen av pallen, er det deg.

21-åringen fikk vist frem nivået sitt under onsdagens konkurranse, men Ruud selv var forberedt på at han måtte frem med enda vanskeligere triks for å vinne. Han forteller at visualisering var viktig for ham for å lande triksene som ga ham gull.

– Jeg har jobbet mye med triksene i hodet. Visualisering er en veldig viktig del av det for meg. Klarer du å se det for deg nok ganger, så kan du det uten at du nødvendigvis har gjort det. Det fikk jeg bevist nå. Jeg hadde to nye triks jeg gjorde i dag, uten at jeg nødvendigvis har gjort det på ski før. Det er morsomt, sier han.

Ettersom ingen kom forbi ham, fikk han muligheten til å kjøre med det norske flagget i hånden i tredje run:

Både underveis i konkurransen og etter hilste Ruud til sin avdøde far, Øivind Ruud, som døde av kreft i april i fjor.

– Pappa er alltid med meg. Han har formet meg. Akkurat slik som mamma. Familien min har skapt meg og formet meg. Det er veldig mye jeg kjenner igjen, og han er med meg i hjertet. Det var veldig naturlig for meg å bare kjenne på at han er med meg.

– Han er der for meg mye. Han var en klok mann, så hele hendelsen har gjort at jeg har fått et nytt perspektiv på ting. Selv om et OL er veldig viktig, så er familie enda viktigere. Det gjør at jeg klarer å ha kontroll på settingen, og finner riktig fokus og de rette grunnene til å stå på ski for. Jeg står på ski for meg selv og fordi jeg elsker det. Jeg tar den muligheten, jeg gjør det.

OL er langt fra over for Ruud, som skal kjøre slopestyle senere i mesterskapet. Kvalifiseringen i slopestyle er 14. februar, mens finalen er dagen etter.

– Det er trening allerede i morgen. Jeg må bare slappe av. Jeg skal definitivt bare kose meg med denne og hvile, og så gleder jeg meg til å stå mer på ski, sier han.