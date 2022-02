VILLE SEG IKKE: Birk Ruud skulle følge opp gullet fra Big Air med medalje i slopestyle, men nordmannen endte på en femteplass.

Ruud smilte tross skuffelse: − Jeg er stolt

BEIJING/OSLO (VG) Forventningene var høye til Birk Ruud (21) i slopestyle etter å ha blitt nummer to i kvalifiseringen. Men i finalen stemte det ikke for nordmannen som til slutt ble nummer fem. Uten at det preget humøret.

– Da jeg først satte utfor i den første omgangen fikk jeg en utrolig glede gjennom kroppen. Jeg har virkelig kost meg på ski gjennom disse tre omgangene. Jeg er stolt over meg selv og stolt over eget fokus, sier Ruud til VG.

Etter å ha mislykkes i de to første omgangene, så det langt mer lovende ut i den siste, men poengsummen 79,33 holdt «kun» til en femteplass.

– En ting er at jeg på en måte ikke klarte å sette sammen et perfekt run, men jeg er til stede. Det handler om å ha gode forberedelse, og de forberedelsene jeg hadde i dag var kanskje litt høye. Jeg tenkte at jeg trengte en del mer enn jeg kanskje trengte for å komme på pallen, sier 21-åringen og fortsetter:

– Jeg tar en femteplass og er veldig happy med OL-deltagelsen min.

HAPPY: Selv om han ikke fikk alt til å stemme i slopestylefinalen, er Birk Ruud fornøyd med egen innsats.

Amerikanske Alexander Hall tok gullet foran landsmannen Nick Goepper og svenske Jesper Tjäder.

– Medalje er veldig kult, men til syvende og sist handler det om skiglede, jeg har kost meg på ski. Det er ikke hver gang dag man får kjøre OL, så jeg er veldig glad for at jeg har klart å finne den følelsen, avslutter nordmannen.

Landslagstrener Herman Valø Orheim oppsummerer konkurransen slik:

– Det var høyt nivå, alle gutta som var på startstreken kjørte bra. Alex Hall hadde et godt run. Birk gjorde alt han kunne, han hadde et bra run, dessverre holdt ikke det helt i dag, sier Orheim til VG.

Fra toppen av bakken sendte han Ruud utfor tre ganger, og selv om det ikke holdt, kunne han ikke se de store feilene hos 21-åringen.

– Han har satt opp et teknisk vanskelig run. Jeg synes egentlig ikke så mye går galt. Det er veldig mye tilfeldigheter i denne idretten her. Bommer du litt på en takeoff, så er det bare å glemme det, spesielt på rails. Dette og snowboard er nok de desidert vanskeligste idrettene å være jevnt gode på, forteller Orheim.

Selv om det ikke ble medalje i slopestyle, reiser Ruud hjem til Norge med medalje. For 21-åringen tok OL-gullet i Big Air-konkurransen, som var den første i OL-sammenheng for fristilkjørerne.