Stine er bare 15 år da hun mottar disse SMS-ene fra ridetreneren (47). Han blir senere dømt for overgrep både mot henne og venninnen Emilie (16). Begge føler at Rytterforbundet sviktet da de trengte dem som mest.

– Det var ingen som spurte hvordan jeg hadde det

Publisert: Nå nettopp

Februar 2009: På gulvet i et prøverom ligger Stine (15) og Emilie (16). De klamrer seg hardt til hverandres hender.

Prøverommet er i en salgsbod på et ridestevne. De har ligget helt stille i flere minutter, men pulsen er fortsatt høy.

Ingen av dem tør å si noe.

De aner ikke om mannen de gjemmer seg for, fortsatt er der ute.

Da de anmeldte ham for seksuelle overgrep fire måneder tidligere, varslet de i tillegg Norges Rytterforbund.

Forbundet inviterte dem til ridestevnet Arctic Equestrian Games etter overgrepene, forteller de i dag.

Det er på dette stevnet de ender hånd i hånd på gulvet i prøverommet, minnes kvinnene når de tenker tilbake på hendelsen.

Og det er her de i dag forteller at de på nytt møtte mannen som forgrep seg på dem.

Norsk hestesport er blant idrettene med flest ofre i VGs kartlegging av overgrepsofre i idretten – på tross av relativt få utøvere.

Lørdag fortalte VG historien om et overgrepsoffer som seg føler seg utfryst av ryttermiljøet hun var en del av. Det samme miljøet har tatt partiet til mannen som forgrep seg på henne, opplever hun.

I dag kan VG dokumentere hvordan overgrepssiktede og -dømte rideledere har fortsatt å være synlige i ryttermiljøet – også med Rytterforbundets kjennskap.

Ytterligere to ofre for seksuelle overgrep i norsk hestesport velger nå å snakke offentlig for aller første gang.

De mener noen må si fra.

Om at Rytterforbundet ikke tar seksuelle overgrep på alvor.

I slutten av september 2008 flytter den da 16 år gamle Emilie inn på et hestesenter på Østlandet.

Hun skal bo på senteret en stund fremover.

Der blir hun kjent med den ett år yngre Stine. Hun har bodd og jobbet på ridesenteret siden starten av sommeren.

De to tenåringsjentene finner raskt tonen. Begge har drevet med hest siden de var små.

Hestesenteret er tilsynelatende det perfekte stedet for dem.

Men sommeren har ikke vært som Stine forventet.

Mannen som eier stedet, som også er ridelæreren hennes, har forgrepet seg på henne flere ganger.

Og snart skal Emilie oppleve det samme som venninnen.

Det har bare gått fire dager siden Emilie flyttet inn på senteret.

Da forgriper mannen seg på dem begge:

– Jeg klarer nesten ikke å sette ord på det som skjedde den natten. At det finnes mennesker som kan gjøre noe slikt mot andre …, sier Emilie i dag.

«Man blir aldri ferdig med slike opplevelser. Det vil alltid være en del av livet mitt», fortsetter hun.

Da Stine snakker med venninnen etterpå, går det opp for henne hva hun er blitt utsatt for siden sommeren.

Tre dager etter overgrepene anmelder de. Senere varsler de også Norges Rytterforbund.

Mens politiet etterforsker saken, blir Stine og Emilie invitert av Rytterforbundet på et stevne, forteller de i dag.

Der skal de delta på et seminar som de forteller at de ikke hadde gode nok resultater til å være med på.

På stevnet møter de mannen som forgrep seg på dem, forteller de.

Det er synet av ham som gjør at de gjemmer seg i prøverommet og håper så inderlig at han skal gå videre.

Men det skal ikke bli siste gang de møter ham mot sin vilje.

Et år etter det siste overgrepet skal Stine ri dressur under et stevne på Østlandet.

Det har gått ni dager siden politiet tok ut tiltale mot ridetreneren.

Mens hun rir, går han langs banen og ser på henne:

Lignende hendelser opplever de flere ganger, forteller de – både mens mannen er siktet, tiltalt – og etter at han er dømt.

Mannen har også jobbet med minst én annen mindreårig jente etter dommen.

Jentenes foreldre og andre engasjerte voksne tar flere ganger kontakt med Norges Rytterforbund (NRYF) etter anmeldelsen.

Mannen fortsetter å være aktiv i miljøet. Han dukker opp på mange stevner i privat regi.

Hverken Stine, Emilie eller de nær dem er fornøyd med hvordan saken håndteres av forbundet.

Tvert imot:

«Stor var skuffelsen da vi ble kjent med at Rytterforbundet i februar 2009 arrangerte en landslagssamling på [mannens ridesenter]», skriver en i foreldregruppen i en e-post til daværende rytterpresident Kristin Kloster Aasen.

I februar kjente forbundet til saken, men mannen var ennå ikke siktet.

Forbundsledelsen skriver i e-poster og brev til dem at idretten skal være trygg.

Samtidig understreker de at overgrepene skjedde på et privat ridesenter, ikke i en klubb eller på et arrangement i regi av forbundet.

Jentene føler ikke at forbundet bryr seg om dem.

Emilie er på gråten når hun tenker tilbake på det.

– Det var ingen som spurte hvordan jeg hadde det, sier hun.

I desember 2009 dømmes mannen til halvannet år i fengsel for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år og å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold til jentene.

Tre måneder senere, i mars 2010, står det en annonse i bladet Hestesport. Der reklameres det for et kurs på senteret mannen eier og drifter.

Hestesport eies av Norges Rytterforbund.

Foreldrene kan ikke tro det de ser. En mann som brukte ridesporten til å forgripe seg på døtrene deres, har fått annonseplass i forbundets medlemsblad.

Foreldregruppen sender en sint e-post til Rytterforbundet.

Forbundet omtaler det som svært beklagelig og sier det har skjedd en glipp.

Med dommen mister den overgrepsdømte ridelæreren muligheten til å jobbe med barn og unge under 18 år i den organiserte idretten.

Men han kan fortsatt være privatlærer.

I en post i sosiale medier fire år etter dommen skriver moren til en mindreårig jente at datteren har vært på treningsopphold hos den overgrepsdømte mannen.

Tre år senere tar den samme moren til sosiale medier for å takke den overgrepsdømte mannen for hjelpen etter at den mindreårige datteren har deltatt i en konkurranse.

Mannen har blitt konfrontert med dette og fått flere andre spørsmål fra VG i tillegg. Han ønsker ikke å besvare noen av dem.

Lørdag kunne VG fortelle hvordan en ridetrener som ble utestengt fra all organisert norsk idrett i 20 år for seksuelle overgrep fortsatt er aktiv i ryttermiljøet.

Og Rytterforbundet er blant dem som har bidratt til å administrere aktiviteter for ham.

I 2015 arrangeres det et sommerstevne ved ridetrenerens stall i Danmark. På dette tidspunktet er han siktet for seksuelle overgrep, og skal ifølge idrettens regler ikke ha ansvarsroller for barn og unge.

Stevnet som arrangeres ved stallen hans, er åpent for deltakere fra alle land.

Norske deltakere må melde seg på til arrangementet via Rytterforbundet.

Selv om den samme mannen er utestengt fra norsk idrett i 20 år både som utøver og trener, rir en av rytterne ved stallen hans, Fredrik Seim, for det norske landslaget i dag.

Mannen hevder via sin advokat at han ikke er trener for Seim.

VG har imidlertid funnet to tilfeller av at han omtales som Seims trener i sosiale medier av sin egen far.

Landslagsrytter Seim skriver i en e-post til VG at den utestengt mannen har en sentral rolle i teamet hans, men at han «ikke er min trener slik man definerer det i andre idretter».

Seim skriver videre at han har bedt om et møte med Norges Rytterforbund «for å avklare eventuelle utfordringer» rundt at han som landslagsrytter samarbeider med den utestengte mannen.

Noen måneder etter dommen sender Rytterforbundet et brev til foreldregruppa rundt Stine og Emilie.

I brevet heter det blant annet at «avgrensningene som nødvendigvis må ligge til grunn mellom NYRFs aktivitets- og ansvarsområde, og de regler som gjelder i forhold til alminnelig rettsforfølgelse og domstolsbehandling».

Kristin Kloster Aasen.

Svaret faller ikke i god jord hos foreldregruppa.

«Masse politikk og lite innhold! La merke til at «vi må hjelpe og respektere hverandre og utfylle hverandres handlingsrom- og evne». Hvordan har NRYF hjulpet oss på dette området? Ingenting!», skriver en av foreldrene til de andre.

Daværende rytterpresident Kloster Aasen skriver i en epost til VG at hun tar fullstendig avstand fra overgrep og trakassering i idretten.

Hun husker Stine og Emilies sak godt.

Etter at de ble varslet om saken, tok forbundet grep for å hindre at det ble lagt arrangementer til hestesenteret mannen drev, skriver Kloster Aasen. Samtidig understreker hun at forbundets handlingsrom var begrenset, siden mannen ikke var medlem av forbundet.

Etter domfellelsen fattet rytterstyret et vedtak om at den dømte mannen var uønsket og ikke kunne være til stede på arrangementer i regi av forbundet.

– Vi ser likevel at det er nødvendig å etablere systemer som også ivaretar den menneskelige siden på en bedre måte gjennom hele forløpet, uavhengig av de formelle prosessene, skriver Kloster Aasen.

Annonsen for den overgrepsdømte mannens senter i bladet Hestesport, skriver eks-presidenten at ikke skulle ha kommet på trykk – og at det ble beklaget sterkt da det skjedde.

Kloster Aasen skriver i tillegg at hun ønsker at idrettens sanksjoner kan gjøres gjeldende også i den private delen av ryttermiljøet, utenfor forbundet.

– Det betyr at ordningen med politiattester for dem som har ansvar og direkte kontakt med barn og unge burde gjelde for alle, uavhengig om de opptrer innenfor idretten i eller i et privat marked.

Stine slutter å konkurrere etter stevnet der den overgrepsdømte mannen går forbi mens hun rir.

To-tre år senere slutter hun også å trene.

Emilie, derimot, har valgt å fortsette i idretten. Hun er tilknyttet en rideskole på Østlandet i dag.

Mannen som forgrep seg på henne i 2008, flyttet for få år siden sin egen virksomhet til nabostallen noen hundre meter unna.

Når Emilie skal ta med hestene ut i skogen, skjer det ofte at hun ser ham. Da velter det seg inni henne, og hun ber en ridepartner ri mellom henne og mannen.

Hver gang hun vurderer å delta på et stevne, undersøker hun først om mannen som forgrep seg på henne for 12 år siden kommer til å være der.

Begge kvinnene opplever at Rytterforbundet og ryttermiljøet ikke har tatt et ordentlig oppgjør med seksuelle overgrep i idretten.

– Ville dere sendt egne barn inn i hestesporten?

– Sporten kan ha så mange positive sider, men nettopp derfor er det så trist at disse sakene håndteres så dårlig. Det handler om en kultur i ryttermiljøet. Hadde mine barn begynt med hest, ville jeg vært en hønemor, sier Emilie.

Stine tenker annerledes på det enn venninnen:

Dagens rytterpresident Tore Sannum skriver i en e-post til VG at det er trist å høre at Stine ikke vil sende barna sine inn i hestesporten.

– Generelt oppfatter jeg at hele organisasjonen i Norges Rytterforbund tar avstand fra og har nulltoleranse overfor seksuelle overgrep, mobbing og trakassering, skriver Sannum.

Når det gjelder at forbundet har tatt hånd om påmelding til et stevne arrangert av en utestengt trener i Danmark, sier han at påmelding til internasjonale stevner alltid gjøres gjennom nasjonale forbund.

Presidenten forteller videre at forbundsstyret har besluttet å sette ned et utvalg som blant annet skal utarbeide kjøreregler og retningslinjer overfor utøvere, trenere arrangører og klubber.

– Hvis det er en ukultur, skal vi denne til livs. Vi må bli flinkere med informasjon utad, også til private aktører og private rideskoler, når det gjelder holdninger overfor utestengte personer, skriver Sannum.

HAR DU OPPLEVD seksuelle overgrep og trenger noen å snakke med? Da kan du for eksempel ringe hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, ta kontakt med ditt nærmeste Nok-senter eller gå til overgrepsmottaket i din del av landet.