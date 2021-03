SUPERTRIUMF: Gordon Elliott (t.v.) jubler sammen med den kjente Ryanair-eieren Michael O’Leary (t.h.) etter at hesten deres hadde vunnet Grand National i 2019. Foto: Brian Lawless / PA Wire

Heste-trener vekker avsky: − Jeg tenkte meg ikke om

En av verdens mest kjente galopptrenere er i skuddlinjen etter at han ble fotografert sittende på en død hest.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Gordon Elliott (50) har blant annet trent hester til å vinne det legendariske Grand National på Aintree-banen i Liverpool.

– Jeg fikk en telefonsamtale og tenkte meg ikke om, sier iren i en uttalelse.

Bildet har vakt voldsom oppsikt både innen irsk hestesport - og langt utenfor landets grenser. I det galoppinteresserte Storbritannia fylles avisene med stoff rundt skandalen.

Suksesstreneren blir gjenstand for sinne, kritikk - og en granskning etter bildet, som har gått som en farsott på sosiale medier.

Det kommer krav om at Gordon Elliott må fratas lisensen. Kravet kommer både fra dyrevernorganisasjoner og innen galoppsporten.

Bildet viser altså at galopptreneren sitter på en død hest og prater i telefon - og samtidig gjør V-tegnet med fingrene.

– Jeg ble kvalm av bildet, sier jockeyen Thom Malone på OTBAM.

– Jeg så nettopp bildet, og det er akkurat så ille som det kunne bli. Det er ikke rart at mange tror at vi i sporten ikke har noen respekt for hestene. Selv om vi vet at 99 prosent har respekt, så er det én prosent som opprettholder bildet av en følelseskald industri, skriver galopp-profilen Andrew Hawkins på Twitter.

– Et øyeblikks galskap som det ikke er mulig å forsvare, sier en stadig sterkere presset Elliott ifølge Racing Post.

Han har tidligere forklart at han sto over hesten for å flytte på den etter at den hadde fått et plutselig hjerteinfarkt. Samtidig fikk han en telefonsamtale.

– Uten å tenke meg om satte jeg meg ned for å svare, uttaler han i følge The Irish News.

En rekke sponsorer har brutt samarbeidet med Elliott, blant annet spillkjempen Betfair.

The Guardian skriver at det irske hestesportforbundet skal granske saken. Elliott sier at han skal samarbeide med dem.