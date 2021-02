SKADET: Tiger Woods måtte opereres etter en alvorlig bilulykke i California tirsdag. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Golfverdenen dypt bekymret: − Hjertet mitt er knust

En rekke golfprofiler, kjendiser og venner er bekymret etter at Tiger Woods ble alvorlig skadet i en bilulykke tirsdag.

– Jeg håper at det går bra. Alltid litt sjokk når nyheten kommer. Krysser fingrene for at det går fint, sier Suzann «Tutta» Pettersen til VG.

– Det så jo ganske forskrekkelig ut, men det høres ut som han var ganske heldig. Jeg håper han kommer godt ut av dette, sier Norges golfess Viktor Hovland.

En følelsesladd Justin Thomas – verdens tredje beste golfspiller for øyeblikket – sender også støtteerklæringer etter Tiger Woods’ alvorlige bilulykke.

– Jeg ble dårlig da jeg så det. Det er vondt å se en av mine nærmeste venner havne i en ulykke. Jeg bare håper han har det bra. Jeg er bekymret for barna hans, jeg er sikker på at de sliter, sier han.

Thomas er på plass i Florida for å spille WGC-Workday Championship denne uken, og var tydelig preget under pressekonferansen. Woods havnet på sykehus med alvorlige skader i begge føttene etter bilulykken, og ble hasteoperert.

– Hjertet mitt er knust, og jeg er sjokkert etter å ha hørt om ulykken, skriver verdenstier Bryson DeChambeau på Twitter.

Golflegenden Jack Nicklaus har sendt ut en uttalelse fra seg selv og kona Barbara.

– Vi er dypt bekymret. Vi støtter ham og ber for ham i denne vanskelige tiden, skriver de blant annet.

En rekke andre golfprofiler har også uttalt seg etter Woods’ ulykke. En av tidenes største kvinnelige golfere, svenske Annika Sörenstam, forteller Expressen at hun ber for amerikaneren.

– Jeg tenker på ham. Jeg krysser fingrene og håper at det går bra med han, sier Sörenstam.

– Jeg er urolig og sjokkert. Jeg håper det går bra med Tiger, og tenker på hans barn. Når man er så stor som Tiger, glemmer mange at han først og fremst er en far, sier den tidligere svenske golferen Jesper Parnevik.

Woods har to barn, Sam Alexis og Charlie Axel, sammen med ekskona Elin Nordegren. Sønnen Charlie følger i farens fotspor, og sammen stilte de i en far/sønn-turnering i desember i fjor.

– Jeg ber for ham nå, skriver Woods’ ekskjæreste og tidligere alpinist Lindsey Vonn på Twitter.

– Vi heier på deg alle sammen, Tiger. Vi er så lei oss for at du og familien din går gjennom en tøff tid. Alle håper og ber for at du blir helt frisk, skriver golfstjernen Phil Mickelson på Twitter.

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump er svært golfinteressert og en venn av Woods.

– Bli bedre snart, Tiger. Du er en ekte mester, sier Trump via sin talsmann Jason Millers Twitter-konto.

Mens Barack Obama skrev følgende melding til golfstjernen:

– Ber for Tiger Woods og hans familie i kveld, og for at han den beste golfspilleren gjennom tidene skal komme raskt tilbake. Om vi har lært noe de siste årene, aldri blir overrasket med Tiger.

– Alle må be for Tiger Woods. Han har vært i en alvorlig bilulykke. La oss be for at han kommer seg raskt, sier tidligere basketballspiller Earvin «Magic» Johnson.

– Jeg ber for broren min. Vi er dypt bekymret, sier baseballspilleren Alex Rodriguez.

PGA sier i en uttalelse at de følger med på utviklingen.

– Vi venter på mer informasjon, men på vegne av PGA-touren og våre spillere, Tiger er i våre bønner og vil ha vår fulle støtte på veien tilbake.

En av hans største sponsorer, Nike, skriver i en uttalelse at deres tanker er med Woods og hans familie.