PRISVINNER: Birgit Skarstein får Fredrikke-prisen for 2021. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Skarstein hedret med Fredrikkeprisen

Birgit Skarstein (32) er den første aktive idrettsutøveren som får Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris, Fredrikkeprisen.

Av Per Opsahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er helt rått, og jeg må si det er ganske kult å stå på den listen der, sier en fornøyd Skarstein til VG.

Hun trekker blant annet frem tidligere vinnere som Gro Harlem Brundtland, Kronprinsesse Mette Marit, Gunnhild Stordalen og Else Kåss Furuseth som tidligere har mottatt prisen.

– Det Gro har gjort for kvinner og likestilling ... Mette-Marit gjør en fantastisk jobb med viktige saker om psykisk helse, og det å bygge fellesskap. Gunnhild Stordalen, som tør å tenke stort – og faktisk får det til globalt, sier Skarstein som tidligere denne uken satte verdensrekord og vant VM på romaskin.

I fjor var det Ellen Arnstad som mottok prisen.

Tidligere vinnere av Fredrikke-prisen 2000: Kriseteamet etter jernbaneulykken ved Åsta.

2001: Stine Sofies Stiftelse

2002: Dissimilis

2003: Åsne Seierstad

2004: Gro Harlem Brundtland

2005: Frederic Hauge

2006: Arne Skarpsno

2007: Ingen utdeling

2008: Kronprinsesse Mette-Marit

2009: Marit Breivik

2010: Shabana Rehman Gaarder

2011: Laila Lanes

2012: Anne Grethe Solberg

2013: Margreth Olin

2014: Herbjørg Wassmo

2015: Lene Marlin

2016: Gunhild Stordalen

2017: TV-serien Skam

2018: Marie Simonsen

2019: Else Kåss Furuseth

2020: Ellen Arnstad Vis mer

«Ved å gi Fredrikkeprisen til Birgit Skarstein ønsker vi å hedre en person som har bidratt til et mer åpent og mangfoldig samfunn, og som til tross for å ha møtt både motstand og hets har svart med kjærlighet og godhet.» er noe av begrunnelsen for prisen.

Prisen på 100.000 kroner, som må gis til et veldedig formål, og en statuett av Fredrikke Qvam – grunnleggeren av Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Den statuen skal stå veldig sentralt i stua, ler Skarstein.

Skarstein har valgt å gi pengene til Sunnaasstiftelsen, og deres arbeid

for kvinnehelse og for folk som har fått en ryggmargsskade.

Selv ble Skarstein lam fra livet og ned etter en operasjon i 2009. Det var den 16. operasjonen etter en stupeulykke.

Skarstein har blitt en stor idrettspersonlighet, etter at hun gjorde seg bemerket i TV-programmet «Ingen Grenser» på NRK i 2012. Hun har bidratt sterkt til å sette paraidretten på dagsorden, og ble blant annet verdensmester i roing i 2019.

IDRETTSPROFIL: Birgit Skarstein avbildet ved Årungen rostadion i juli. Foto: Klaudia Lech

les også Fredrikkeprisen til Ellen Arnstad

– Jeg mener at samfunnet vårt blir bedre når vi åpner for ulikheter. Det er vi som former samfunnet vi lever, og hver og en av oss bidrar til å skape den virkeligheten vi ønsker for våre barn. Det gjør vi nå, og jeg er veldig glad for å være en del av et fellesskap som det vi har i Norge, sier Skarstein.

– Det er veldig mange hverdagshelter, som aldri får noen pris eller bronsestatuett. Men jeg håper jeg kan bidra til et samfunn der vi kan snakke om ting vi er uenige om uten å kjefte på hverandre. Mye kan løses hvis man lytter til hverandres argumenter, og prøver å tilegne seg kunnskap, sier prisvinneren.