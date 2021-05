FINALEKLARE: Manchester City-duoen Riyad Mahrez og Kevin De Bruyne feirer scoring i semifinalen mot PSG. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Champions League-finalen flyttes

Champions League-finalen mellom Manchester City og Chelsea flyttes fra Istanbul til Porto.

Av Ida Høidalen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver det europeiske fotballforbundet (UEFA) i en pressemelding.

Finalen skal nå spilles på Portos hjemmebane Estádio do Dragão i stedet for Atatürk Olympic Stadium i Istanbul.

Årsaken er coronasituasjonen i Tyrkia, som førte til at engelske supportere ikke kunne reise til kampen. Tyrkia er på Englands såkalte «rødliste». 6000 supportere fra hver klubb kan nå være til stede under kampen, men det er foreløpig usikkert hvor mange totalt som vil slippe inn på stadion som har plass til litt over 50.000.

– Jeg tror vi alle er enige om å håpe på at vi aldri opplever et år som dette igjen, sier UEFA-president Aleksander Čeferin.

– Fansen har måttet slite seg gjennom mer en 12 måneder uten muligheten til å se sine lag live, og å nå en finale i Champions League er det største i klubbfotball. Å frarøve fansen fra muligheten til å være til stede under kampen var ikke et alternativ og jeg er glad for at vi har inngått et kompromiss, fortsetter han.

UEFA opplyser at de også diskuterte å flytte kampen til England, men at det ikke var mulig grunnet britiske karanteneregler. Også i fjor ble finalen flyttet fra Istanbul som følge av coronapandemien.

Finalen skal spilles 29. mai.

Manchester City ble finaleklare etter seier mot PSG i semifinalen, mens Chelsea gikk videre etter å ha sendt Real Madrid.