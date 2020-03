AKTIVITET: Marit Bjørgen var også deltaker i hinderløypen i Sørhellinga barnehage. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Bjørgen om barnehagefunn: – Skremmende studie

I bydel Alna i Oslo mangler nå 1 av 5 elever grunnleggende motorisk kompetanse ved skolestart, ifølge en fersk undersøkelse. Marit Bjørgen (39) støtter tiltak som blir satt i gang.

– Jeg har to små gutter selv og vet hvor viktig det er å ha motoriske ferdigheter. Det er i barnehagealder det er mest utvikling og derfor er dette tiltaket veldig bra, sier Marit Bjørgen.

Og tiltaket Bjørgen snakker om, er et aktivitetstilbud med navn «Jump», som blant annet Norlandia Sørhellinga barnehage har satt i gang.

Dette tiltaket ble iverksatt på grunn av funn som viser at 1 av 5 barn ved bydel Alna fremviser motorisk usikkerhet ved skolestart.

– Basert på kartlegging og observasjon av to årskull med til sammen 450 barn ved ulike skoler i vår bydel, ser vi nå at 1 av 5 barn (18 prosent) har avvikende motorisk kompetanse ved skolestart, forteller Kristian Heflo, fysioterapeut ved Alna helsestasjon.

I tillegg ble ytterligere seks prosent kategorisert med umoden motorisk kompetanse.

– Hva er egentlig avvikende motorisk kompetanse?

–For eksempel at du er ved skolestart-alder bare kan stå på benet ditt i tre sekunder, og ikke ti sekunder som er forventet. Det kan være at du ved seks-årsalderen ikke kan ta imot en ball med hendene, du må fange den inntil kroppen. Det kan være at når du løper, så løper du med flate føtter eller med dårlig koordinasjon, eksemplifiserer Heflo.

Kort sagt er det mange ulike elementer som skal være automatisert i forhold til alderen til barnet, som ikke er blitt automatisert.

Marit Bjørgen var selv til stede i Norlandia Sørhellinga barnehage torsdag formiddag for å kaste glans over tiltaket som er satt i gang. Hun synes tallene som er kommet frem er alarmerende.

– Det er jo et skremmende studie der 1 av 5 barn ikke har motorisk utvikling i forhold til alder. De som er i barnehagen er fra 0–5 år, og det er da man har størst utvikling, og å kunne tilrettelegge for å utvikle alle sammen er viktig.

Kristian Heflo forteller at barn ikke får nok allsidig fysisk aktivitet, og derfor er det behov for et slikt tiltak.

– Vi ser at det er ikke nok barn som blir fysisk aktivisert. Det får innvirkning på læringsevne, evnen til konsentrasjon, helseaspekter, følelseregulering. En hel rekke ting blir påvirket av å ha svake motoriske ferdigheter og lite fysisk aktivitet, sier Heflo.

– Tror du noen vil reagere på at et slikt tiltak blir satt i gang i så ung alder?

– Nei, det kan jeg ikke helt se for meg. Det er ikke snakk om noe behandling, nå snakker vi om det å legge til rette for gode og sunne oppvekstvilkår i en barnehagesetting. Det som kan være er at en del opplever at det blir for gjennomorganisert i barnehagetiden, slik at det å ha fri lek og jobbe på egne premisser kan bli presset hvis det er veldig mye som skal inn, sier Heflo.

Han legger til at deres erfaring er at det fungerer godt med voksenstyrt motorikk-tid i løpet av barnehagedagen, og at det kan løses på mange måter.

Barnehageansatte kommer daglig til å veilede barn i fysiske øvelser i 20 minutter i dette prosjektet. Daglig leder i Norlandia Sørhellinga barnehage, Ida Christin Skar-Jørgensen, forteller hvordan prosjektet skal foregå:

– Vi har laget nærmere 60 aktivitetskort som et verktøy for alle som jobber i barnehagen. Og de bruker vi hver dag. Vi har laget våre egne aktivitetskort, så den bunken kommer bare til å bli større og større, sier hun.

Publisert: 09.03.20 kl. 20:03

