Tidligere United-helt: Virker ikke som de vet hvordan de skal spille

Dimitar Berbatov frykter Manchester United er det nye Liverpool - at det skal gå minst 29 år uten at de vinner ligaen.

For mindre enn 10 minutter siden







I kveld er det en annen tittel det spilles for når Manchester United møter AZ Alkmaar med norske Fredrik Midtsjø på laget i Europa League i Haag (Jonas Svensson er ute med karantene etter rødt kort i forrige kamp).

Flere av de store stjernene er hjemme når Ole Gunnar Solskjær tar med seg ti akademispillere i en 21-mannstropp. Paul Pogba sliter med en skade. Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka og Luke Shaw er heller ikke med.

Dimitar Berbatov scoret 48 mål for Manchester United mellom 2008 og 2012. Han følger klubben tett og har skrevet hva han tenker om det som skjer akkurat nå for betfair.com.

«Det er frustrerende og vanskelig for meg å se at United er så langt bak Manchester City og Liverpool. Når det kommer til kampene, så kan man se hvor fulle av selvtillit og rolige de er med ballen. De vet hvordan de skal spille, noen ganger gjør ikke United det, og de sliter på grunn av det», skriver Berbatov, som la ut dette bildet på Instagram dagen Solskjær debuterte i kamp som Manchester United-trener:

Han mener de rutinerte spillerne må heve seg og ta ansvar. 38-åringen med 78 landskamper for Bulgaria mener det blir lagt for stort press på unge spillere.

«Jeg håper Manchester United ikke ender opp som Liverpool, at de må vente minst 29 år før de tar ligatittelen. Seks år er lenge å vente på å vinne en tittel for en klubb som United. Når man kommer inn i den spiralen, så begynner man langsomt å miste DNA-et sitt. Se på Liverpool og alle de årene, det er ikke noe man ønsker», skriver Berbatov.

Forrige gang Liverpool vant den engelske ligaen var 1989/1990-sesongen, men klubben vant Champions League i mai. Manchester United har 20 ligatitler, den siste kom altså etter 2012/2013-sesongen.

MÅLJEGER: Bulgarske Dimitar Berbatov spilte for Manchester United fra 2008 til 2012, her fra juli 2012. Foto: Anesh debiky / AFP

Ole Gunnar Solskjær hadde med seg veteranen Juan Mata (31) på pressetreffet foran kveldens kamp i går. Han håper å vinne et trofé før kontrakten hans går ut om to år.

– Når klubben sier det kommer til å ta tid, så tenker vi inni oss at det ikke kommer til å bli så lenge til, sa Mata.

United slo Astana 1–0 i den første gruppekampen. Alkmaar og Partizan spilte 2–2 i sin første gruppekamp.

Solskjær er særdeles skeptisk til underlaget på Cars Jeans Stadion i Haag.

– Jeg er vant til kunstgress hjemme i Norge. Dette er en av de verste jeg har sett på en stund. Gresset er veldig flatt, det virker som at det er stor slitasje på det, sa Solskjær på pressekonferansen dagen før kampen.

Publisert: 03.10.19 kl. 15:11

