Magnus Carlsen om forhold til sjakkforbundet: – Markant verre

I NRK-podkasten «Sjakksnakk» sier Magnus Carlsen (28) at forholdet til Norges Sjakkforbund er blitt «markant verre».

Nyheten kom på søndagens Sportsrevyen. Uttalelsene kommer i bakkant av uroen omkring forbundets mulige avtale verdt 50 mill. kroner med et utenlandsk spillselskap – og uenighet rundt den norske VM-søknaden for 2020.

– Det han sier i podkasten, har han sagt til oss også, i et møte vi hadde med ham i sommer. Det er ikke nytt for oss, sier sjakkpresident Morten L. Madsen til VG.

– Er dette ufint av Carlsen?

– Nei. Han må få lov til å si hvordan han føler og opplever ting. Det er helt på sin plass, sier sjakkpresidenten.

– Har dere bra kommunikasjon med hans team?

– Ja, jeg har dialog med Henrik (Carlsen). Personlig har jeg et godt forhold til Magnus og teamet. Det går bra. Nå ser vi alle fremover, sier Morten L. Madsen – og forteller at Carlsen blant annet stiller opp på et sponsorevent for Norges Sjakkforbund den 5. november.

I innslaget fra «Sjakksnakk» som ble vist på Sportsrevyen sa Magnus Carlsen:

– Det er klart at forholdt til forbundet og da en del folk ... det er markant verre.

– Det blir jo sånn at man gjør valg, og de lever man med, men de får også konsekvenser, sa verdensmesteren.

I et NRK-intervju innrømmet sjakkpresidenten at de burde ha lyttet mer til Magnus Carlsen når det gjaldt lokalisering for mulig VM-kamp i 2020. Sjakkforbundet bestemte at Norges søkerby skulle være Stavanger. Carlsen ønsket å spille et sted som gjorde at han kunne bo hjemme.

– Vår tanke var å finne en arrangør som det var størst sannsynlighet for at ville nå gjennom internasjonalt. Vi var også opptatt av den økonomiske sikkerheten. Men det er klart at man burde ha vektlagt Magnus’ ønske. Det er veldig krevende å spille en VM-match. Og det ville bli ekstra krevende på hjemmebane.

Henrik Carlsen skriver i en sms til VG at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, men skriver at «vi har et godt forhold til både Morten og Geir», som er president Morten L. Madsen og generalsekretær Geir Nesheim.

Det var mye bråk rundt sommerens kongress i Norges Sjakkforbund. Spillselskapet Kindred, som ikke har lov til å markedsføre seg i Norge, ville skrive en samarbeidsavtale verdt 50 mill. kroner over fem år med sjakkforbundet. Det var ingen vanlig sponsoravtale, men avtalen var at sjakkforbundet skulle hjelpe Kindred med å få politisk gjennomslag for en såkalt lisensordning – som ville gjøre utenlandske spillselskap lovlig i Norge.

Magnus Carlsen startet sin egen sjakk-klubb i håp om å få flertall på kongressen for avtalen med Kindred, men tapte så det sang i avstemningen.

Norsk Tipping har enerett på oddstipping i Norge.

