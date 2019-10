LENER SEG PÅ TINGVEDTAK: Idrettstinget vedtok i 2015 at kretsene i norsk idrett skal følge fylkesinndelingen. Derfor jobbes det nå med sammenslåing av Troms og Finnmark krets. Foto: Tore Kristiansen, VG

NIF-opprør i nord: – Det må gå an å bruke hodet

Bråket rundt fylkessammenslåinger har spredt seg til idretten: Norges idrettsforbund sier «nei» når lederen av Troms idrettskrets vil utsette en mulig sammenslåing med Finnmark.

Nå nettopp







Bakgrunnen er den statlige regionreformen som skal sjøsettes ved årsskiftet. Da går Norge fra å ha 19 til 11 fylker. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylke blir et faktum.

Norsk idrett vedtok for fire år siden at kretsene deres skal følge inndelingen av fylker. Altså skal Troms og Finnmark idrettskrets slås sammen.

Det er bare én liten hake:

Motstanden mot fylkessammenslåingen har vært massiv i Nord-Norge. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har for lengst varslet at vil reversere sammenslåingen av landets to nordligste fylker dersom de kommer til makten etter stortingsvalget i 2021.

– Jeg har vært veldig positiv til sammenslåingen. Men når jeg nå ser den ekstreme politiske motvinden sammenslåingen har fått etter høstens kommunevalg, så tenker jeg at vi bør være kloke og vente to år med sammenslåingen av kretsene, sier kretsleder i Troms, Knut Bjørklund, til VG.

les også Norsk idretts organisering ved et veiskille: Mer aktivitet – mindre demokrati

– Dersom det blir et politisk skifte i 2021, så blir fylkene delt igjen. Da spør mange medlemmer meg om vi virkelig skal avslutte Troms idrettskrets, som fyller 100 år 25. oktober, nå – og så bygge opp kretsen på nytt om to år. Er det et stort problem for idretten i Troms og Finnmark dersom man venter to år før man slås sammen? Her må det gå an å bruke hodet! legger han til.

– Forstår du at det kan være vanskelig å styre «skuta» sentralt dersom man skal forskuttere et mulig valgresultat om to år?

– Nei, for det vil være «business as usual» i de to kretsene. Idrettsforbundet har bevilgninger til Troms og Finnmark i dag, hvilket de kan fortsette med i to år til. Og det er ikke noe problem å dele tilskuddet fra fylkeskommunen i to, mener Bjørklund.

KRETSLEDER I TROMS: Knut Bjørklund reagerer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Idrettskretsene i Troms og Finnmark samles til ekstraordinære ting i Tromsø midt i november. Der skal det stemmes over det som nå skjer.

Men etter å ha mottatt et brev fra idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg tirsdag kveld, opplever Knut Bjørklund at NIF sentralt vil utøve tvang.

I brevet går det tydelig frem at norsk idrett har et tingvedtak på at kretsene skal følge fylkesgrensene i Norge.

– For meg er det et problem når en demokratisk organisasjon ber folk om å reise langt for å delta på et ekstraordinært kretsting, og deretter si at «dere har ingenting dere skulle ha sagt. Resultatet er gitt på forhånd». Vi bruker kanskje en kvart million kroner på dette møtet. Det er for dumt! Man bør ikke frata noen retten til å si nei, mener han.

Bjørklund understreker at et «nei» på det ekstraordinære kretstinget i november ikke er et «nei» til sammenslåing. Det er kun et «ja» til å avvente til etter stortingsvalget i 2021.

les også Kampen om idrettsposisjoner: Eiesyken er ekstrem

I Finnmark jobber idrettskretsen videre med planer om sammenslåing i kjølvannet av regionreformen. Kretsstyret må følge et vedtak om dette fra 2018, understreker leder May Bente Eriksen.

– Det kritiske utspillet til Knut (Bjørklund) er nytt for oss. Vi har ikke hørt den debatten tidligere. Samtidig har vi reist rundt blant medlemmene våre i Finnmark, og vi opplever at kretsen er delt i dette spørsmålet. Og utspillet til Knut vil nok påvirke delegater fra Finnmark. Jeg tror det vil komme kritiske røster fra Finnmark, sier hun til VG.

– Hva vil du stemme?

– Dette er for ferskt for meg til at jeg kan si noe nå. Men utspillet til Knut har satt litt fyr på Finnmark, sier Eriksen.

Følger statlig reform

Norges idrettsforbund understreker at Idrettstinget i 2015 bestemte at de skal følge regionreformen som Stortinget har vedtatt.

– Dette innebærer at vi må forholde oss til fylkesinndelingen slik den til enhver tid er vedtatt av Stortinget. Idrettsstyret har et ansvar å påse at vedtak fra Idrettstinget blir iverksatt og det er organisasjonsleddenes ansvar å etterleve disse, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

Konfrontert med Bjørklunds utspill, sier NIF-toppen:

– Det har allerede blitt gjennomført en betydelig jobb i idrettskretser for å forberede sammenslåingen, både politisk og administrativt. Det er bl.a. ansatt prosjektledere for regionaliseringsprosessen og ansatt organisasjonssjefer i de nye kretsene med virkning fra 2020. Prosjektledere har, sammen med administrasjonene i de ulike kretsene, lagt til rette for at de skal fungere godt som en sammenslått administrasjon fra 2020.

les også Bare utøverne kan redde idretten: Frels oss fra det onde!

– Idrettskretsene og NIF sentralt har sammen også tilrettelagt for å implementere fagteam på tvers av de nye 11 idrettskretsene. Det siste også for å øke kompetansen på alle lovpålagte oppgaver, øke opplevd kapasitet for oppfølging og bistand til idrettslagene, og styrke arbeidet med å bedre idrettens rammevilkår. Et viktig ansvar som idrettskretsene har, hvor også idrettsrådenes spiller en viktig rolle, tilføyer hun.

Intern uenighet

Internt i styret i Troms idrettskrets har det også vært uenighet den siste tiden: Høyre-politiker Sebastian Henriksen er valgt inn i det nye styret i Norges idrettsforbund, og gir seg dermed i Troms om kort tid.

Henriksen er ikke fornøyd med at Bjørklund nylig luftet meningene sine i et leserinnlegg i avisa Nordlys:

– Vi har jobbet i to år med en sammenslåing etter føringer blant annet fra Norges idrettsforbund, og vi er enige om at det er veien vi går. Når styreleder da sender et innlegg som setter alt på spill, mener jeg det er utrolig dårlig forvaltning og styrearbeid, sa Henriksen nylig til Nordlys.

les også Idrettspresidenten er skuffet over statsbudsjettet

– Som styreleder er jeg forpliktet til å informere medlemmer i underordnede organisasjonsledd om hvilke demokratiske rettigheter de har, og hvilke valg de kan gjøre når de møter opp på et idrettskrettsting. Det er åpenhet i praksis. Alt annet er maktmisbruk, svarer Bjørklund i dag.

Sebastian Henriksen opplyser til VG at det er styremøte i Troms idrettskrets tirsdag.

– Saken står på agendaen. Advokatene i NIF har vurdert saken, og jeg har selv hyrt inn privat advokat for å få en ekstern vurdering, melder Henriksen.

Publisert: 15.10.19 kl. 08:03







Mer om