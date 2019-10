GODE TIDER: Det er store forventninger til Viktor Hovland foran stjerneturneringen i Sør-Korea denne uken. Her er han under U.S. Open i sommer, hans siste turnering som amatør. Hovland ble nummer 12. Foto: Thomas Nilsson / VG

Eksperter har «maskinen» Hovland som favoritt – jakter utrolig rekord

To av seks eksperter på PGA-tourens hjemmeside tipper at Viktor Hovland (22) tar sin første profesjonelle seier i den stjernespekkede turneringen i Sør-Korea denne uken.

Det forteller både hvilket enormt press det er på den unge Oslo-mannen, men mest om hvilken status han har opparbeidet seg etter bare fire måneder som proff.

PGA-turneringen på Jeju Island (sør for det sørkoreanske fastlandet) starter natt til torsdag. Vinneren, blant 78 spillere, får med seg rundt 15 millioner kroner. En tiendeplass gir godt over to millioner kroner, en 20. plass over én million.

Hovland er en av få spesialinviterte til de to turneringene i Asia (Japan neste uke). Tiger Woods er blant dem som skal spille den andre, men også i den første er det en rekke store navn med.

Likevel regnes altså Hovland på forhånd som en av de aller beste. Seks PGA-tour-eksperter har plukket ut seks favoritter som hjelp for såkalte «fantasyspillere». Tre av dem nevner Hovland blant de seks, to mener han vil vinne, blant dem sjefredaktør Sean Martin.

STORE NAVN: Justin Thomas (til venstre) er en av de store favorittene i Sør-Korea. Her under fjorårets turnering, sammen med verdensener Brooks Koepka (som er regjerende mester). Foto: Chung Sung-Jun / Getty Images AsiaPac

«Han treffer ballen som en maskin. Det vil bli spesielt verdifullt på Nine Bridges (banen), som hadde den tiende laveste «scrambling»-prosenten på Touren i forrige sesong», skriver Martin.

Det betyr at det er en bane der det er veldig vanskelig å redde seg inn og få «par» på hullet, dersom man slår dårlige slag på veien mot greenen. Hovland gjør sjelden det, han er kjent for sitt gode balltreff, og Sean Martin mener det vil være en stor fordel på denne banen.

Det skal sies at Hovland slet litt mer enn normalt med utslagene på Wentworth utenfor London i den forrige turneringen han spilte. Likevel kom han på en råsterk 11. plass. Deretter har han hatt en måneds konkurransepause.

Tre av de fire andre ekspertene har amerikanske Justin Thomas som seiersfavoritt, den siste tror på australske Marc Leishman. Thomas og Leishman har til sammen 24 store seire.

Viktor Hovland jakter ikke bare en topplassering i Sør-Korea, han kan også sette en smått utrolig rekord: 17 ganger på rad på PGA-touren har han spilt runder på 60-tallet (64-68-68-68-65-64-66-66-64-68-69-69-65-69-66-69-64). Bare én spiller har greid det samme (siden statistikken ble offisiell i 1983), amerikanske Bob Estes i 2001. Ikke engang unikumet Tiger Woods kunne vise til en slik stabilitet.

Viktor Hovland har spilt seks turneringer på PGA-touren og én på Europatouren som profesjonell. Han åpnet med en 54. plass, deretter har han blitt nummer 13, 13, 16, 4 og 10 på PGA og altså nummer 11 på Europatouren.

Det er tall som viser at nordmannen har vært ekstremt stabil over tid, men det er et godt stykke derfra til å vinne. I Sør-Korea må han slå stjerner som verdensener Brooks Koepka, Justin Thomas, Phil Mickelson, Jordan Spieth, Marc Leishman, J.B. Holmes, Jason Day, Sergio García, Rafa Cabrera Bello, Billy Horschel, Hideki Matsuyama og Tommy Fleetwood.

Viktor Hovland går ut sist av alle i den første runden, klokken 03.00 norsk tid. Han skal spille sammen med australske Cameron Smith og sørkoreanske Hyungjoon Lee. Alle de 78 spillerne får være med i alle fire rundene. Selv den som kommer sist får pengepremie, rundt 140.000 kroner.

Publisert: 16.10.19 kl. 10:30







