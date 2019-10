PROFILERT: Andreas Håtveit. Foto: Line Møller, VG

Håtveit om KRIK: – Skurrer å ha samboere som ledere

Den tidligere skistjernen og «Mesternes mester»-deltager Andreas Håtveit (33) mener at samboere – homofile eller heterofile – ikke kan være ledere på leirer og andre arrangement i regi av Kristen Idrettskontakt.

– For meg skurrer det da å ha samboere som ledere, uansett om de er homofile eller heterofile, sier han til VG.

Andreas Håtveit ble tidligere tirsdag intervjuet av Dagen og Fri Flyt i forbindelse med debatten som har kommet i kjølvannet av at landsstyret i Kristen Idrettskontakt (KRIK) sier ja til at samlevende homofile skal kunne være frivillige ledere på leirer i deres regi.

– Jeg ville ikke hatt problemer med å sende barna mine på en skicamp med homofile trenere, som min gode venn Gus Kenworthy. Men konflikten oppstår når det er en kristen sammenheng. Jesus og Bibelen er veldig klar på dette, sier Håtveit til VG.

Den tidligere freestylestjernen er imidlertid ikke så opptatt av om folk er homofile eller heterofile. For han gjelder dette:

– Vi kristne, også KRIK, snakker om at sex er reservert ekteskapet mellom mann og kvinne. KRIK har også bestemt seg for å løfte fram dette. Da må de stå ved dette. For meg skurrer det da å ha samboere som ledere, uansett om de er homofile eller heterofile.

Tidligere X-Games-vinner Håtveit ønsker overfor VG ikke å utdype nærmere noen forskjell på homofile eller heterofile ut fra hans synspunkt. Og han understreker også at han respekterer alle og at svært mange av hans venner er samboere, blant dem også homofile.

– Men den store forskjellen for meg er når vi bruker k-en, kristen. Hvis barna mine skal på en kristen sommerleir, så vil jeg at de skal ha kristne forbilder, på samme måte som skal ha idrettslige forbilder hvis de skal på en skileir.

Andreas Håtveit trekker denne parallellen:

– Etter som jeg er kjøttspiser, ville det være merkelig om de skulle ønske meg som leder på en leir for veganer. Jeg blir ikke fornærmet om de ikke vil ha meg som leder der. Eller om jeg som kristen skulle være leder på en koranleir.

– Men det kan være homofile som ønsker å være ledere på en kristen ungdomsleir med idrett – for eksempel innen KRIK?

– Ja, og jeg vil ikke sende barna mine på en leir der lederne mener at sex ikke hører eksklusivt til mann og kvinne i ekteskap. Jeg holder fast ved det Jesus sier.

Håtveit mener at KRIK «senker standarden på lederne» om de på sine arrangementer skal tillate at andre enn de som lever i et ekteskap mellom mann og kvinne skal kunne være ledere. Samtidig understreker han at han har respekt for alle andres valg.

Fri Flyt har spurt om hva han er mest bekymret for: At barna hans blir påvirket eller om det er et verdispørsmål, svarer han:

– Begge deler. Jeg ville sendt barna mine på en annen sommerleir hvis det var tema.

Forslaget i KRIK skal trolig opp på generalforsamlingen i Skien den 2. november. Debatten er heftig etter at landsstyrets forslag ble kjent i slutten av august. KRIK vil imidlertid også «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet.»

KRIK hadde 15.000 medlemmer i 2017. Organisasjonens hovedmålgruppe er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 13 til 26 år. En rekke kjente idrettsfolk har gjennom årene markert seg i KRIK, som Rune Bratseth, Jan Åge Fjørtoft, Ole Kristian Furuseth, Anders Rambekk, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og altså Andreas Håtveit.

Styreleder Erlend Haus i KRIK kommenterer Håtveits uttalelser slik:

– Det er han selvfølgelig velkommen til å mene, samtidig som jeg i tråd med styrets vedtak mener at dette er noe vi som kristne kan være uenige om. Det mener jeg det skal være rom for i KRIK.

– Men dere i landsstyret åpner for at samboere, også homofile, skal kunne være ledere på arrangementer i KRIK-regi?

– Ja, vi har sagt at samlivsform ikke skal være ekskluderende for hvem som skal kunne være leder hos oss.

Publisert: 16.10.19 kl. 00:27







