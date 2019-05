City-kapteinen reddet gullhåpet med vanvittig langskudd

(Manchester City - Leicester 1–0) Da alt annet feilet, var det en midtstopper som måtte redde dagen. Vincent Kompany (33) hadde aldri scoret fra utenfor 16-meteren for Manchester City. Før i kveld.

– Dette er en finale for oss, sa Manchester City -manager Pep Guardiola på pressekonferansen før mandagens kamp mot Leicester.

Kun tre poeng var godt nok, noe annet ville bety at de lyseblå fra Manchester hadde servert ligatittelen rett i fanget til Liverpool med én serierunde igjen.

Og Leicester, og tidligere City-målvakt Kasper Schmeichel, holdt lenge tett.

I 1. omgang var det Sergio Agüero som var enormt nære å spare de mange fingerneglene på Etihad Stadium fra nervøs biting utover i kampen. Argentineren var høyest på en corner, ballen suste i tverrliggeren, og rett ned til Schmeichel som fikk slått den unna med nød og neppe.

Etter pause ble hjemmepublikumet vitne til et enormt City-press, men scoringen lot vente på seg.

Agüero brant sjanser, Bernardo brant sjanser. Sterling slet med å tre seg gjennom, og innbytter Sané fant heller ikke veien til mål. Da var det i stedet en 33 år gammel skadeutsatt midtstopper som tok ansvar.

Fra 25 meters hold prøvde Vincent Kompany noe han aldri har lyktes med før.

«Han skyter vel ikke», rakk kanskje Leicester-forsvarerne å tenke, for kapteinen hadde aldri før scoret fra utenfor 16-meteren for Manchester City. Sist han skjøt på mål fra utenfor seksten var i 2013.

Men Kompany brukte alle kreftene han hadde igjen i den 33 år gamle kroppen på nettopp det. Et langskudd som skriver seg rett inn i de lyseblå historiebøkene, et drømmetreff man ikke har sett maken av fra en midtstopper på lang, lang tid.

– Det er så vanvittig godt gjort. Jeg kunne satt mange penger på at han ikke skulle klare å få til noe sånt, men han har ikke noe annet valg der, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

– For en kaptein. Han treffer som jeg knapt har sett noen andre har gjort. Det var et skudd for historiebøkene, fulgte kommentatormakker Øyvind Alsaker opp.

– For et skudd, for et skudd. Hvis noen fortjente et sånt mål, så er det kapteinen vår, sa Bernardo Silva i et Sky Sports-intervju vist på TV 2 Sport Premium etter kampen.

– Nå har vi to kamper igjen ( Premier League -kampen mot Brighton og FA Cup-finalen mot Watford), vinner vi begge er det en fantastisk sesong for oss, fortsatte han.

For City holdt unna resten av kampen, og leder nå Premier League med ett poeng.

I siste kamp venter Brighton på bortebane, og seier der betyr nok en ligatittel til Manchester.

Liverpool møter Wolverhampton. Kampene spilles søndag kl. 16.00.

