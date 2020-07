GOD START: Viktor Hovland er med i tetkampen. Her i aksjon underveis på den første runden. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Hovland kjemper i toppen i storturnering

Viktor Hovland (22) har vært i storform etter coronapausen og nordmannen fortsatte det gode spillet under åpningsrunden i World Golf Championship FedEx St. Jude Invitational.

Nå nettopp

Hovland spilte god og stødig golf gjennom hele runden, og halvveis ut i runden var han to slag under par etter birdie på hull tre og åtte.

Spesielt birdien på hull åtte var av det imponerende slaget. Hovland var svært nær ved å gjøre hole-in-one på det korte par 3-hullet og endte opp kun en drøy halvmeter fra hullet etter utslaget på det 135 meter lange hullet.

Det gode spillet fortsatte på de siste ni hullene og han satte en seks meter lang birdieputt på det 13. hullet. Hovland hadde flere gode birdiemuligheter, men måtte se at puttene akkurat ikke gikk i ved flere anledninger.

På hull 17 havnet 22-åringen i trøbbel, og måtte til slutt ta til takke med rundens første bogey. Hovland lot seg riktignok ikke påvirke, og slo tilbake med en ny birde på det 18. hullet.

Dermed gikk han av banen tre slag under par. Det holder til en delt 9. plass, fem slag bak verdenssekser Brooks Koepka, som Hovland gikk sammen med torsdag.

Det er første gang Hovland har fått muligheten til å delta i en WGC-turnering, som er et knippe med fire årlige turneringer. Kun 78 spillere får muligheten til å delta i turneringen, hvor det spilles om 95 millioner norske kroner og vinneren alene kan ta med seg en sjekk på 16,5 millioner norske kroner.

Tidligere i juli vartet Hovland opp med dette monsterslaget:

Hovland har kvalifisert seg til turneringen ved å være rangert blant de 50 beste i verden (for øyeblikket nummer 31). Den forrige WGC-turneringen ble spilt da Viktor Hovland som første nordmann vant på PGA-touren med seieren i Puerto Rico Open i februar.

Parallelt med WGC-turneringen i Memphis, spilles det også denne gang en annen turnering på PGA-touren. I Barracuda Championship deltar den andre nordmannen på PGA-touren, Kristoffer Ventura (25), og han leverte en solid åpningsrunde.

Scoren regnes der i form av poeng, hvor eksempelvis en birdie gir to poeng, par gir null poeng og en bogey gir ett minuspoeng. Dermed er altså systemet lagt opp for å belønne de som gjerne tar litt risiko. Ventura gjorde tre birdier og to bogeyer i løpet av runden og endte dermed med fire plusspoeng.

I skrivende stund er det godt nok til en delt 37. plass.

Publisert: 31.07.20 kl. 00:57

