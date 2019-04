BARE NESTEN: Denne chippen på hull to på fredagens runde gikk akkurat ikke, men norske Viktor Hovland klarte likevel cuten i The Masters. Foto: Matt Slocum / TT NYHETSBYRÅN

Norsk golfbragd av Hovland: - Jeg mistet en del hår i dag

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIA/OSLO (VG) Alt handlet om å klare cuten på dag to av ærverdige Masters på Augusta-banen. Det klarte historiske Viktor Hovland (21) takket være noen mirakuløse redningsaksjoner.

Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par.

Cut: De som får lov til å fortsette spillet de to siste rundene (helgespillet). I Masters er cutgrensen de 50 beste, inkludert de som ligger på delt, pluss alle spillere som er innenfor ti slag fra ledelsen.

87 spillere deltar i årets Masters. Vis mer vg-expand-down

– Jeg mistet en del hår i dag. I dag var det mye rart utpå der, sier Viktor Hovland når han kommer slentrende til pressesonen etter maktdemonstrasjonen.

For selv om han ble Norges bare andre herregolfer som klarte den såkalte cuten i en Major, altså å kvalifisere seg for helgespill, var Hovland til tider svært misfornøyd med hvordan han slo jernkøllene.

Så oppgitt var han over enkelte av sine egne slag at han simpelthen lo av det. Han gikk ett slag under banens par. Det gir en delt 29. plass.

Han har store navn som Rory McIlroy, Bubba Watson, Henrik Stenson og Justin Rose bak seg,

les også Amerikansk TV-profil om Hovland: - Han slår den milevis

En glohet putter reddet dagen. Han brukte bare 26 slag med putteren på de 18 hullene, noe som er svært lite selv på dette nivået.

– Han er nå i en perfekt posisjon, bare seks slag bak lederen. Det kan ikke bli bedre enn dette, sier Eurosports ekspertkommentator Marius Thorp, som er på plass på Augusta.

Fredag vartet Hovland blant annet opp med en eagle (to under par) på det majestetiske hull 13.

Han banket ballen ut og hadde bare 182 meter inn til flagget før sitt andre slag. Rett før han skulle slå, byttet han fra et såkalt femmerjern til et sekserjern, som går litt kortere.

Det var et perfekt valg. Ballen landet bare fem-seks meter fra hullet og nordmannen rullet i ballen til stor jubel fra tusenvis på tribunene.

– Da roet jeg meg litt ned. Da var det bare å avslutte bra, og klatre så mye som mulig.

les også Hovland etter sterk Masters-åpning: - Er det noe galt med meg?

Solid spill på de siste fem hullene, alle på par, gjorde at bragden var et faktum. Bare en stygg tabbe på hull 15 - hvor han slo ballen langt forbi greenen - ødela inntrykket. En god chipp og en ny, strålende putt reddet par.

Han hadde svært gode birdiesjanser på både 17 og 18, men endte altså en under par.

Viktor Hovland er den første norske herregolfer som spiller Masters - og han er den bare andre som klarer cuten i en Major. Den forrige var Marius Thorp i The Open i 2006.

– Jeg tenker ikke så mye på det, for å være helt ærlig. Det er kult å klare cuten i en Major. Det er ikke så mange som kan si at de har gjort det. I hvert fall ikke når det er første gangen jeg har spilt her, sier Hovland selv.

VG PÅ AUGUSTA: VGs USA-korrespondent er på plass på Augusta National.

Noen hull bak Hovland leverte Tiger Woods strålende golf. De berømte Tiger-brølene kom med jevne mellomrom mens han krøp opp det stjernespekkede leaderboardet.

Viktor Hovland smiler bare og sier «det er kult, det» om at Woods kjemper om seieren.

– Det er veldig spennende for ham å erfare tingene man har blitt fortalt som barn, med publikumsbrølene fra Tiger Woods som gikk noen grupper bak. Man kan lett høre hva som var Tiger-rop, sier Hovlands caddie Alan Bratton.

SENKET BIRDIE: Viktor Hovland jubler etter en birdie på det svært krevende hull 10. Foto: DAVID CANNON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Da VG påpeker overfor Hovland han bare er seks slag bak storkanonene på toppen av leaderboardet, smiler han bare, og sier at det er helt korrekt.

– Tenker du at du skal oppover på resultatlisten?

– Ja, altså, jeg skulle ønske jeg spilte virkelig bra, for da hadde jeg vært oppi der. Men forhåpentligvis kommer det. Det er fortsatt to runder igjen. Jeg håper jeg kan spille ordentlig bra i helgen, svarer Hovland.

Kompisen Kristoffer Reitan, som spiller på Europatouren, sier til VG at han er svært imponert:

– Jeg er ekstremt stolt av Viktor. Det er så utrolig kult å klare cuten i sin første Major, men det som er enda kulere er at det absolutt ikke er en overraskelse. Han hører uten tvil hjemme blant de beste spillerne i verden, sier Reitan.

Havnet i vannet

Fredag åpnet Hovland svært solid, og allerede på hull to fikk han en birdie (ett under par).

Men så kom en liten skjelv.

På det fjerde og femte hullet skjøt nordmannen seg bort.

Hovland slo imidlertid tilbake, vartet opp med fire strake hull på par før han igjen jublet for birdie på det krevende hull 10.

– Da jeg senket den putten, trodde jeg det skulle løsne litt, sier Hovland.

Slik gikk det ikke. For andre dag på rad slo Hovland ballen i vannet på hull 11. Akkurat som torsdagens runde, reddet han en sterk bogey (en over par) etter å ha rullet i en lang putt.

Hovland forklarer det dårlige slaget med en kombinasjon av at han hadde møkk på ballen og at han traff den elendig.

Men det snur fort i golf, og etter nok et hull på par slo Hovland til med sin eagle (to under par):

På det neste hullet, hull 14, rakk Hovland bare å slå én gang før hornet tutet for lyn-fare på Augusta. Og dermed ble spillet midlertidig stoppet, for første gang på Masters-banen siden 2005.

Det tok imidlertid ikke mer enn en halvtime før spillet var i gang igjen, og Hovland lot seg ikke affisere av pausen.

Caddie og collegetrener Bratton har båret bagen for to andre collegespillere i Masters tidligere. Han smilte bredt og sa at «jeg er henrykt» etter Hovlands oppvisning.

– Det er herlig å se ham smile her på samme måten som på Pebble Beach, sier Bratton, og tenker på da Hovland ble US Amateur-mester i august i fjor.

Hovland har helt siden han ankom golfparadiset Augusta National 0200 natt til mandag, forsøkt å gjøre ting akkurat som han pleier, i hvert fall det han har herredømme over. Noe av det er treningsarbeidet og oppvarmingen han gjør hver dag.

Han har sørget for å få akkreditering til sin faste svingtrener i nesten tre år, Denny Lucas, fra Florida.

Men Lucas – som er tilknyttet akademiet til høyt respekterte Kelvin Miyahira - har ikke vært på treningsområdet en eneste gang med nordmannen denne uka.

Han har stått i bakgrunnen – eller sittet på tribunen.

VG har snakket med Lucas flere ganger. Han vil ikke svare direkte på om han er skuffet, men sier følgende:

– Uka ble ikke helt som jeg så for meg.

Lucas understreker samtidig at han er imponert over det Hovland har vist, og at han forstår godt at han ønsker å ikke gjøre endringer - eller få innspill om golfsvingen – midt i sin viktigste uke.

– Vi har pratet sammen på kveldene og holder en dialog. Det er ikke sånn at jeg ikke vil ha ham her. Det er en grunn til at han er her, sier Hovland.

Han forklarer at han heller har lyst til å se og lære av de store gutta som han har spilt med.

– Jeg har prøvd å lære så mye som mulig av det, i stedet for å snakke om «å, nå skrur ballen tre meter for. Hvorfor skjer det». Jeg har ikke lyst til å ha det fokuset, sier Hovland, som påpeker at han og Lucas har jobbet sammen lenge.

Viktor Hovland er en student av bevegelsen som avgjør hvordan han treffer den lille, hvite ballen.

– Du må kjenne din egen sving. Du må jo eie din egen sving, sier Hovland.

Det ser ut til å fungere helt utmerket.

Publisert: 12.04.19 kl. 23:23 Oppdatert: 13.04.19 kl. 03:06