AKKURAT: Denne chippen på hull to på fredagens runde gikk akkurat ikke, men norske Viktor Hovland ser likevel ut til å klare cuten i The Masters. Foto: Matt Slocum / TT NYHETSBYRÅN

Hovland fortsetter å imponere: – Kan ikke bli bedre

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIA/OSLO (VG) Alt handler om å klare cuten på dag to av ærverdige The Masters på Augusta-banen. Det virker Viktor Hovland (21) å klare.

Oppdatert nå nettopp







Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par.

Cut: De som får lov til å fortsette spillet de to siste rundene (helgespillet). I Masters er cutgrensen de 50 beste, inkludert de som ligger på delt, pluss alle spillere som er innenfor ti slag fra ledelsen.

87 spillere deltar i årets Masters. Vis mer vg-expand-down

– Han er nå i en perfekt posisjon, bare seks slag bak lederen. Det kan ikke bli bedre enn dette, sier Marius Thorp, den eneste norske herregolfer som har klart cuten i en Major før, til VG.

SISTE: På grunn av fare for lyn ble Masters midlertidig stoppet litt over klokken 23 norsk tid fredag kveld. Da var Viktor Hovland kommet til hull 14. Les hvordan han gjorde det hull for hull her! En liten halvtime senere var spillet gjenopptatt igjen.

Golfkometen fortsatte sitt imponerende spill fra dag én, da han ble første nordmann til noensinne å delta i den prestisjetunge Masters-turneringen.

Da gikk han runden på par, og var sååå nær ved å klare hole-in-one:

Fredag fortsatte han i samme stil.

En eagle på hull 13 gjør at 21-åringen ligger ett under par, og den scoren betyr at nordmannen er på god vei til å klare cuten.

Å klare cuten betyr at Hovland må belage seg på å spille på den prestisjetunge Augusta-banen i Georgia i USA ut helgen, men det fordrer altså at nordmannen ikke gjør seg helt bort på de resterende fem hullene.

Det er de 50 beste som går videre fra de to første dagene, inkludert de som ligger på delt plassering, samt alle som ligger innenfor ti slag bak lederen.

Hovland er enn så lenge på delt 27. plass med ett under par totalt, mens ledertrioen Francesco Molinari, Jason Day og brooks Koepka, som alle har gjort unna dag to, ligger syv under par.

Hovland har med andre ord litt å gå på.

Fikk du med deg denne fra torsdagen?

Havnet i vannet

Fredag åpnet Hovland svært solid, og allerede på hull to fikk han en birdie (ett under par).

Men så kom en liten skjelv.

På det fjerde og femte hullet skjøt nordmannen seg bort, brukte ett slag over par på begge og var plutselig så smått i faresonen for ikke å klare cuten.

Hovland slo imidlertid tilbake, vartet opp med fire strake hull på par før han igjen kunne juble for birdie på hull 10.

Akkurat den jubelen varte ikke lenge. På det påfølgende hullet slo 21-åringen ballen i vannet og måtte på ny ta til takke med ett over par:

Men det snur fort i golf, og etter nok et hull på par slo Hovland til med en eagle (to under par):

På det neste hullet, hull 14, rakk Hovland bare å slå én gang før hornet tutet for lyn-fare på Augusta. Og dermed ble spillet midlertidig stoppet, for første gang på The Masters-banen siden 2005.

The Masters ser du på GOLFTV.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 12.04.19 kl. 23:23 Oppdatert: 12.04.19 kl. 23:48