LER AV KONKURRENTENE: Propulsion, her med sin trener Daniel Redén, blir storfavoritt i Olympiatravet. Foto: Thomas Blomqvist/TR Bild

Lørdagens travtips: Gigapott i V75

Propulsion blir megafavoritt i det populære Olympiatravet i en meget spennende V75-omgang på Åby Travbane i Gøteborg lørdag.



Anders Olsbu

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Propulsion.

– Årets Prix d'Amerique-femmer var meget god til seier direkte etter 2,5 måneders pause sist. Vant veldig lett på Umeåker da og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Redén-traveren står litt sjanseartet til langt ute på vingen med flere raske på innsiden. Men 8-åringen tåler å gjøre grovjobben selv. Om han ikke blir hengende for lenge i sporene, skal det være snakk om en meget bra sjanse, mener Olsbu.

Cokstile er det norske håpet i Olympiatravet.

– Med maks klaff kan han muligens snuse på en trippelplass, men det er det mange som kan gjøre, synes Olsbu.

Hele 70 millioner kroner venter i den totale syverpotten. Og skulle du bli norsk alenevinner, kan du innkassere 28 millioner kroner.

– Legg for øvrig merke til at det Open Stretch på Åby Travbane, det vil si at det er to ledige innerspor på oppløpet, informerer traveksperten.

Dagens banker

Propulsion (V75-7) er den klart beste hesten. Tross sporet skal han ha en meget god vinnersjanse.

Dagens luring

Amazing Dream N.O. (V75-1) tapte kun for Derby-vinneren Gretzky B.R. sist og kan overraske fra sin fine utgangsposisjon. Et norsk håp.

Her er Olsbus V75-tips til Åby:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2800 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, avslutter V75-rebusen med to bankere. Foto: Chris Harrison, Equus Media

V75-1 (3140mv)

10 ANTONIO TROT

1 AMAZING DREAM N.O.

13 RAGAZZO DA SOPRA

15 JUAN

11 ELLIOT COGER

3 WHIPPED EGGS

8 The Real Star

—————————-

14 Bullyoung

12 Rafiki Fri

5 Joyride Cane

2 Leonardo Vici

4 Unit Brodde

9 Digital Circle

7 Day Sun Dream

6 Bella On Tour

Løpet

Åpent i Olympiastayern. Jeg prøver syv hester.

Favoritten

Antonio Trot var sterk treer fra dødens etter pause sist. Selv fra dobbelt tillegg kan runde alle, vel og merke feilfritt og om det løser seg med posisjonene.

Outsiderne

Ragazzo da Sopra vant direkte i Sverige-debuten sist. Goop-traveren blir kuskeforsterket nå og er aktuell igjen. Liker seg på lange distanser.

Luringen

Amazing Dream N.O. tapte kun for den norske Derby-vinneren Gretzky B.R. sist. Nordmannen kan overraske fra en spennende utgangsposisjon.

Startsiden

Amazing Dream N.O. og Whipped Eggs er nok mest interessert i føringen.

V75-2 (2140ma)

1 VICTORY ISLAND

6 DEEP POCKETS

9 NORTON COMMANDER

10 ZAFFIRO G.Z.O.

—————————-

12 Kees Bokma

4 Aquamarin

5 M.T.Mighty Winner

7 Rajah Silvio

8 Victory Lee

2 Wind Knight

3 Niras Bumblebee

11 Mr Clayton J.F.

Løpet

Fire hester peker seg ut i Klass I-løpet.

Favoritten

Victory Island er en meget bra italiener i Steen Juul-regi. Hesten har vunnet halvparten av sine 26 starter. Var solid til seier i et langløp på sterke 1.13,4 sist. Blir normalt overflydd, men med to ledige innerspor på oppløpet, kan det likevel gå veien, spesielt om han skulle få lederrygg.

Outsiderne

Deep Pockets feilet seg bort sist. Radet opp seirer før det og har vunnet hele syv ganger på ti forsøk. Svante Båth-traveren er rask fra start og kan sitte tidlig i tet. I så fall skal det være en flott sjanse.

Luringen

Norton Commander har stor kapasitet, men har feilet seg bort i sine tre siste starter. Treneren, Conrad Lugauer, mener han har den beste hesten. En stor outsider.

Startsiden

Deep Pockets er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet.



V75-3 (1640ma)

4 HEART OF STEEL

6 VARIETA' LUIS

3 MILLIONDOLLARRHYME

5 Always On Time

10 Velvet Gio

—————————-

11 Island Life

9 Sobel Conway

2 Rushmore Face

1 Dokonjo

12 Wingait C.H.

8 J.H.Mannerheim

7 Stepping Spaceboy

Løpet

Fem-seks hester kan rekke i dette sølvdivisjonsløpet.

Favoritten

Heart Of Steel avsluttet flott sist til annen bak Perfect Spirit på ny pers, 1.10,2. 5-åringen er rask fra start og kan muligens få teten. Hestens trener og kusk, Peter Untersteiner, mener Heart Of Steel er hans beste sjanse for dagen.

Outsiderne

Varieta' Luis ble sårbeint og feilet seg bort i sin siste start, det andre løpet på den dagen. Radet opp tre strake seirer på imponerende vis før det. Hestene til Alessandro Gocciadoro er meget gode og kan absolutt utfordre.

Luringen

Milliondollarrhyme var ikke sluttkjørt da galoppen kom 400 meter igjen sist. Vant lett i årsdebuten etter fire måneders pause gangen før. Var solid til seier da, klart foran Heart of Steel.

Startsiden

Heart Of Steel, Always On Time og Varieta' Luis kan alle løse meget bra fra start.



V75-4 (3140mv)

5 VIKING BRODDE

3 NANNY MCPHEE

8 BURNING MAN

12 KENNEDY

4 Copertino V.W.

2 Zizou

9 Winner Bac

7 Livi Nam Nam

1 Ediego

6 Remarkable Feet

—————————-

11 Livi Majesty

10 Macelleria

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i dette stayerløpet, og jeg skulle gjerne hatt råd til heldekk.

Favoritten

Viking Brodde var solid toer bak Taiga Woodland fra dødens sist på sterke 1.12,9 sist, og det i karrierens sjette start. Er fersk, men kan absolutt vinne, om startfasen går bra.

Outsiderne

Nanny Mcphee ble sliten etter en tøff innlednings sist, men holdt godkjent til tredje. Går stort sett gode løp hver gang. Har vunnet ti ganger på 23 forsøk. Regnes i striden.

Luringen

Burning Man har vunnet seks av 14 løp og har vunnet sine to siste stayerløp. Står innerst i annen rekke, men over denne lange distansen er det god sjanse for at det løser seg. Uansett kan han få sjansen via siste indre.

Startsiden

Nanny Mcphee og Remarkable Feet kan begge løse bra.

UHELDIGE: Begge Hamre-hestene, Normandie Royal (bildet) og Calina har trukket svært dårlige spor. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2140ma)

5 MELLBY FREE

4 VALCHIRIA O.P.

12 Dibaba

2 Carna Sensei

—————————-

6 Europhile Am

3 Commit Boom Bay

10 Queen Of Sand

1 Havefunwithme

9 Catch My Love

7 Calamara's Girl

8 Normandie Royal

11 Calina

Løpet

Fire hester kan rekke i Lovely Godivas minne.

Favoritten

Mellby Free gjør en spennende årsdebut. Goop-traveren skal være godt forbedredt. Hun vant lett i begge sine siste starter på 1.12-tallet over full distanse i fjor. Er kjapp ut og kan lede hele veien.

Outsiderne

Dibaba gjør også sin første start fpr året, men hun rapporteres fin i trening. Trener Roger Walmann er litt optimist, tross sporet.

Luringen

Valchiria O.P. sto på bra til annen på Solvalla sist. Er kjapp ut, men ønsker ryggen til favoritten. Og med siste indre kan hun muligens utfordre.

Startsiden

Valchiria O.P. er kjapp fra start, men slipper nok uansett til Mellby Free.



BANKERKUSK: Alessandro Gocciadoro Foto: Kanal75.se

V75-6 (2140ma)

5 VINCERO' GAR

—————————-

9 Gina Schermer

10 Vlad del Ronco

7 Harran Boko

1 Staro Leonardo

2 Pelle Barosso

3 Martin de Bos

4 Cobbys Olifant

11 Pastor Power

12 Promo Kemp

6 Havbergs Knight

8 Global Undecided

Løpet

Jeg lar Vincero' Gar stå ugardert.

Favoritten

Vincero' Gar har vært overbevisende med fire strake seirer. Han var helt overlegen på Solvalla sist etter en tøff innledning, før han overtok runden igjen. Gocciadoro mener dette er en flyvemaskin og han sikter mot Sweden Cup under Elitloppshelgen. 5-åringen er lynrask ut og skal ha en god sjanse til å lede hele veien.

Outsiderne

Gina Schermer går gode løp hver gang. Har vunnet tre av fire i år og tatt en annen. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Vlad del Ronco har vunnet fem av syv i år og har imponert. Runder de fleste med litt tempo.

Startsiden

Vincero' Gar stikker normalt til tet.



STORFAVORITT: Propulsion. Foto: TR Bild

V75-7 (2140ma)

7 PROPULSION

—————————-

5 Cyber Lane

10 Milligan's School

2 Coach Franbleu

3 Handsome Brad

9 Atupem

4 Cokstile

1 Bahia Quesnot

6 Muscle Hustle

8 Day Or Night In

Løpet

Propulsion blir storfavoritt i Olympiatravet.

Favoritten

Propulsion var solid til en enkel seier foran Muscle Hustle etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. Årets femmer i Prix d'Amerique har vært uheldig i sportrekningen, men er god nok til å gjøre grovjobben selv. Redén-traveren kan vinne fra dødens. Og kusken Örjan Kihlström er en mester til å disponere hestene derfra.

Outsiderne

Cyber Lane ble toer bak Day Or Night In i årsdebuten sist. Er kjapp ut og kan fort bli toer igjen, om han kommer ned i førstesporet.

Luringen

Coach Franbleu er en spennende franskmann, som står fint til spormessig. Vant et langløp på Vincennes i sin siste start. Fra en fin utgangsposisjon er han aktuell blant tre.

Startsiden

Nr. 3,4,5 og 7 er alle raske ut.

V75-AKTUELL:

Navn: Stefan Melander

Alder: 61 år

Antall trenerseirer i år: 202

Antall trenerseirer siste fem år: 407

Tror han kan slå Propulsion

Stefan Melander, populært kalt «Tarzan», er travtreneren med flest topphester i Skandinavia de sist 25 årene. Den siste er Milligan’s School, som Tarzan mener kan slå folkebankeren Propulsion i finalen.

V75-1: - Tre skiller seg litt ut. Elliot Coger er en bra hest som er vant til tøffere motstand enn det han møter her. Flyt bakfra er det samme som vinnersjanse. Som hovedutfordrere regnes Juan, som er i toppform og som har gunstig spor på 40 meter tillegg, og Whipped Eggs, som jeg tror kan lede lenge.

V75-2: - Steen Juul kommer fra Danmark med en Victory Island i toppform. Møter helt riktig motstand. Med siste indre på Åby er ikke teten så viktig. Hesten å slå blir en feilfri utgave av Norton Commander som har høy klasse. Garderinger til Niras Bumblebee og M.S. Mighty Winner.

V75-3: - Her står det mellom to hester. Den som får det fineste løpet av Heart Of Streel og Milliondollarryhme, er trolig vinneren.

V75-4: - Jeg lanserer en småfrekk banker i Remarkable Feet. Han var veldig god til V75-seier i Eskilstuna 3. mars, første gang ut etter lang pause, og har et perfekt spor i volten. Jeg tror han stikker til tet og leder hele veien.

V75-5: - Åpent. Melllby Free får tipset på direkten etter lang pause. Hun imponerte med seks seire på elleve starter i fjor. Catch My Love har vært god lenge, og det kan løse seg fra et slikt spor på Åby. Dibaba er en annen topphoppe som kommer ut etter lang pause, men sporet er ikke bra. Garderinger til Europhil A.M. og Queen Of Sand.

V75-6: - Gina Schermer er den beste hesten. Løser det seg bare litt bakfra, tror jeg hun stikker nesa først for fjerde gang på fem starter i år. Banker nummer to

V75-7: - Propulsion er utrolig bra og han er i form. Logisk favoritt slik det har sett ut. Men min egen Milligan’s School kommer vel forberedt og har et høyt toppnivå. Blir det steinhardt tempo og posisjonskrig foran, kan det være til vår fordel. Jeg mener vi har en sjanse og at han bør strekes.

Publisert: 26.04.19 kl. 10:01 Oppdatert: 26.04.19 kl. 10:21