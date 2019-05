OPTIMIST: Kjetil Djøseland, her med Kleppe Slauren, har god seierstro med Professor Ø.K. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Har et riktig løp på papiret

Her får du kuskekommentarer på alle hestene til V75-omgangen på Forus.

Anders Olsbu

Nå nettopp







Dagens banker

Professør Ø.K. (V75-4) er den klart beste hesten. Han flyter på styrken og runder alle uten galopp.

Dagens luring

Komnes Siv (V75-1) manglet rom etter galopp i et Oaks-bonusløp sist. Er ikke ufarlig feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 90 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

LES OLSBUS V75-TIPS HER:

EIRIK HØITOMT: – Setter på lette sko nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2040 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Tangen Siri/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gikk et bra løp på Bjerke sist. Ville endt høyt oppe uten galopp. Står litt spennende til. Det står noen bra på tilleggene, men det skal flyte for dem også. Verdt en gardering i et åpent hoppeløp.

2 Dag Frøya/Svein Ove Wassberg

Janiche Hansen: - Har vist solid fremgang i det siste og var god til seier sist. Er god for en ytterligere rekordforbedring og står bra til. Fortsetter hun fremgangen kjemper hun høyt oppe. En gardering.

3 Komnes Siv/Åsbjørn Tengsareid

Odd Arne Sagholen: - Tapte minst 40 meter på galopp sist. Kom likevel tilbake til premie og kjentes veldig fin ut. Hun har mye fart inne og kan være en luring i et åpent løp, om alt klaffer.

4 Skjetnefaxa/Johan K. Eriksen

Johan Kringeland Eriksen: - Gikk et bra løp sist. Det ble dødens mesteparten av veien. At hun ble sliten til slutt, var som forventet. Har bra fart i kroppen og står litt interessant til. Jeg tror på en fin premie og håper på en trippelplass. Og skal løpet garderes bredt, er hun kanskje aktuell.

5 Jelina/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Var god til seier nest sist og fløy fort mellom galoppene sist. Feilfritt duger hun en bit. Trippelaktuell om hun holder seg unna galoppen.

2060 m

6 Tangen Frida/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har ikke fungert optimalt de siste gangene. Feilfritt til premie som gjelder.

7 Skumsjøstjerna/Frode Mjølnerød

Frode Mjølnerød: - Er mer enn god nok til å hevde seg i toppen i et slikt løp, men sliter med å legge seg til første 1000. Endrer litt utstyr i håp om å få henne til å ta i direkte. Hun flyr en 300-meter i 1.17-tempo i trening. Men hun må vise det i løp. En evig outsider.

8 Brenne Vikki/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Underpresterte på Bjerke sist og er sjekket opp etter det løpet. Hun har fin kapasitet. På en topp dag er hun dog ikke helt borte, tross at hun møter flere av de beste i årgangen.

9 Glade Tider/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Var jeg for hard med sist, derav galoppen. Liker seg heller ikke foran alene så tidlig. Vi setter på lette sko nå. Tror det passer bedre. Hun er en av dem som kan vinne løpet.

10 Alfa Betty/Adrian Solberg Akselsen

Adrian S. Akselsen: - Gikk et bra løp som toer sist, har fin kapasitet og er i form. Men vi står 20 meter dårligere til kontra Voje Maren, som slo oss sist. Så det kan bli vanskelig å vinne. Men trippelaktuell kan hun være med klaff underveis.

2080 m

11 Eldoda/Tom Erik Solberg

Oddbjørn Johansen: - Har trent veldig fint i vinter og blitt sterkere. Tapte mye sist og var bra etterpå. Kan i hvert fall 1.27 feilfritt. Det er litt passgang i henne fra start. Hun går tungt belastet som vanlig.

12 Voje Maren/Lars Anvar Kolle

Jan Kristian Øverdal: - Var veldig bra til seier i årsdebuten på ny rekord. Møter flere av de samme nå og det skal klaffe fra lange tillegg. Hun hadde noen nykker i fjor. Vi håper hun er blitt mer voksen i år. Hun kan vinne igjen, om hun er like bra og det klaffer. Men hun er ingen banker.

SIGBJØRN KOLNES: – Var syk med halsbetennelse. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2990 m (volte) – Start kl. 15.22

1 Beverlyhills Dream/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Gikk bra etter galopp sist. Står tøft inne i løpet, men hun er sterk. Ikke umulig at hun er inne blant de tre-fire første.

2 Royce Rolls/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var veldig fin i årsdebuten. Distansen passer ham bra. Jeg tror han går en 1.16-tid. Skal holde unna for noen bra på tillegg, men han skal være med å gjøre opp om det. Kommer vi til tet, kjører jeg gjerne der.

3010 m

3 Boris/Magnus Teien Gundersen

Marc Bæk Nielsen: - Er i form, er kjapp i beina og tåler å gjøre mye selv. Vant et løp på en V75-dag på Bjerke sist han var i Norge og takler distansen. Går fine løp i rygg. Kommer lukene mot siste sving tar han mange, kanskje alle, uten at jeg kjenner konkurrentene. Har ambisjoner om å kjempe i toppen.

4 Ina's Ballerina/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Skal smyge med i håp om en premie.

5 S.K.'s Spartacus/Dag-Sveinung Dalen

Ove Kenneth Karlsen: - Var god til en knepen seier sist og er i form. Jeg tror lang distanse skal passe ham bra, entaktet som han er. Er mer skeptisk til voltestart. Tror han løser hvis den første starten går. Blir det omstart, øker faren for startgalopp. En god premie kan være innen rekkevidde, kanskje på trippelen med maks klaff.

6 Gigolo N.L./Lars Anvar Kolle

Sigbjørn Kolnes: - Imponerte til to strake seirer de første løpene for meg i Norge. Var syk med halsbetennelse i det siste løpet og unnskyldt. Er frisk nå og har sett fin ut i trening i det siste. Distansen greier han fint. Regnes som en av dem som kan vinne.

3030 m

7 Mr. Malando/Rune Wiig

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et bra løp som treer for meg på Forus sist. Har gått fine løp på denne distansen før. V75 er tøffere, men jeg ser ikke bort i fra at han kan dukke opp på trippelen.

8 The Trooper/Øyvind Hegdal

Geir Stangeland: - Hadde utur sist. Formen er veldig fin, men det er en klasse opp i V75, og det på lang distanse. Fornøyd med premie.

9 Perillat/Thomas Tuft

Thomas Tuft: - Har blitt bedre og bedre løp for løp i det siste. Men han bruker tid på å få opp farten. Derfor tror vi denne distansen vil passe ham fint. Gjør han det han kan, skal han ikke undervurderes. Jeg tror vi ender blant de tre-fire om det først klaffer.

10 Hoogerland/Pål Buer

Pål Buer: - Holder bra form og har vist før at han takler den lange distansen. Jeg synes han er en av de bedre i feltet og er av dem som kan kjempe om seieren. Men da må det selvsagt løse seg litt til vår fordel.

11 Lightning/Tom Erik Solberg

Harald Inge Hagen: - Skal få en rolig gjennomkjøring onsdag før dette løpet. Ble nedkjørt på Klosterskogen i påsken og hengt opp i tredjespor hele veien i Bergen før det. Lang distanse går bra. Hun er god nok bare det klaffer litt. En tidlig gardering.

3050 m

12 Ulisse Kronos/Svein Ove Wassberg

Gaute Lura: - Skuffet sist uten at vi vet årsaken. Har sett fin ut i trening i etterkant og har gått bra på denne distansen før. Det skal løse seg fra 60 meter, men over tre runder kan det gå bra. Er god nok til en ende blant de fire første med klaff. En gardering.

13 Come Vacation/Åsbjørn Tengsareid

Pål Buer: - Gikk et veldig bra løp som treer på samme distanse på Klosterskogen i påsken. Møter litt billigere selskap nå, men det skal klaffe litt fra 60 meter tillegg. Gjør det først det, er hun av dem som vinne. Strekes.

DAG-SVEINUNG DALEN: – Har gått to bra løp for meg uten å ha marginene på sin side. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2040 m (volte) – Start kl. 15.44

1 Møller Viktoria/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Holder fin form og står til for en fin reise. Men det står noen bra konkurrenter på tilleggene. Kan vi henge med til en fin premie, er det bra.

2 S.G. Jerv Blesa/Vidar Hop

Mari Mykkeltvedt: - Var skikkelig god som toer på ny rekord på Jarlsberg sist. Men det var sprint. Nå er det full distanse, noe som krever ryggløp i det lengste. Maks klaff kan være det samme som en trippelsjanse.

2060 m

3 Vertigo Lotta/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Har form bedre enn raden, men galopperer lett. Feilfritt kan vi hente oss en brukbar premie.

4 Åse Elden/Tom Erga

Per Arvid Erga: - Var litt slakk sist, men det er en god hest som kan mye bedre. Tilbake på hugget er han fort trippelaktuell i dette laget.

5 Prinsesse Sølv/Svein Ove Wassberg

Harald Inge Hagen: - Var veldig sterk toer på Klosterskogen i påsken. Har et fint løp her, minus Professor Ø.K. Kjemper normalt om plassen bak den.

2080 m

6 Oriola/Åsbjørn Tengsareid

Pål Buer: - Gikk et veldig fint løp for meg som toer i Bergen sist. Møter noen skikkelig bra her, men har form i kroppen. Ikke ueffen i trippelkampen.

7 Kringeland Enok/Johan K. Eriksen

Johan K. Eriksen: - Gikk veldig bra etter å ha tapt mye på galopp sist. Holder toppform og skal strekes av dem som garderer Professor Ø.K.

8 Professor Ø.K./Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Var god til seier sist på ny rekord. Trener fint og har et riktig løp på papiret. Uten skjær i sjøen fra dobbelt tillegg, er det snakk om en fin vinnersjanse.

9 Kap Tilly/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Kommer ut etter pause i tøffe omgivelser. Feilfritt til premie som gjelder.

10 Lykkje May/Magnus Teien Gundersen

Kjetil Djøseland: - Har gått veldig fine løp i det siste. Satte ny rekord sist og har et bra spor på dobbelt tillegg. Hardt med tanke på seier, men er fort trippelaktuell med flyt underveis.

11 Åspe Mix/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har gått to bra løp for meg uten å ha marginene på sin side. Formen er nok bedre enn raden tilsier. Møter noen bra, men kan være trippelaktuell med flyt på veien.

12 Solberg Jela/Eirik Høitomt

Tormod Gudmestad: - Er rask fra start og kan utnytte springsporet i volten. Mot disse hestene er det uansett smyg til premie som gjelder.

13 Valle Tiril/Jørn Bjaanes

Jørn Bjaanes: - Holder fin form, men møter flere gode hester og står kjelkete til i bakspor på 40 meter tillegg. Klaffer det litt kan vi hente oss en fin premie.

2100 m

14 Åspe Viktor/Gunleif Tollefsen

Gunleif Tollefsen: - Står altfor vanskelig til. Får vi en liten premie, er det veldig bra.

FRODE HAMRE: – Jeg akter å kjøre foran. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2040 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Donatomite/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gikk bra fra dødens på Ringostarr Treb i Halmstad sist. Er i form og går bra på distansen, om han ikke blir for hissig. Jeg akter å kjøre foran og tror han kan vinne.

2 Pingus Vang/Marc Bæk Nielsen

Morten Bæk Nielsen: - Fikk aldri feste på et dårlig baneunderlag på Klosterskogen i påsken og var unnskyldt. Veldig synd, for han kjentes skikkelig fin ut for dagen. Toppformen er i anmarsj, og jeg synes han står spennende til. Kan ikke ta teten, men får han et fint ryggløp, samtidig som det blir kjøring om teten, kan han ta dem til slutt. Strekes.

3 Jet Voice/Lars Anvar Kolle

Jan Kristian Øverdal: - Kjentes veldig fin ut på Klosterskogen sist der han satt bom fast over mål. Er i flott form og har fått et bra spor. Møter to veldig bra i Donatomite og Deep Sea Dream. Håpet er at begge laddes for tet og at det blir en luftig innledning. Er i utgangspunktet trippelaktuell, men skal vurderes som en gardering bak de favorittene.

4 Photo Va Bene/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Har gått veldig fine løp i det siste og er i form. Møter kanskje noen vel tøffe med tanke på seier, men kan være trippelaktuell med posisjonsklaff.

5 Deep Sea Dream/Tom Erik Solberg

Gaute Lura: - Holder flott form. Vant på 1.11,7 nest sist. Sist på Klosterskogen satt han bom fast over mål med alt igjen. Full distanse er til vår fordel kontra Donatomite. Derfor kjører kusken til fra start for å få tet. Strekes.

6 Olimpionico/Øyvind Hegdal

Bjørn Steine: - Slo sammen og galopperte fra start sist. Gjentok like etterpå, så det var vanskelig å få noe godt inntrykk. Er behandlet i en bakfot etter det løpet. Eieren er godt fornøyd med en premie.

7 Radieux/Svein Ove Wassberg

Gaute Lura: - Var svak i montéløpet på Klosterskogen sist. Det viste seg at han slet med en halsbetennelse. Den er kurert nå, og han ser fin ut i trening. Har fått et sjanseartet spor. Aktuell i toppen om det blir hardkjør foran om tet. Hvis ikke er det snakk om å komme inn blant de fire første.

8 Winmecredit/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Har fått det dårligste sporet og møter tøffe konkurrenter. Jeg tror en femteplass er det mest realistiske. Tviler på bedre.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Skal uansett regnes. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2040 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Charming Boom Bay/Pål Buer

Pål Buer: - Har vist fremgang og gått to fine løp i det siste. Er ikke av de enkleste å kjøre, men er fikset litt på siden sist. Gjør hun sitt beste og fremgangen fortsetter, kan vi kanskje snuse på siste trippel fra fint spor.

2 Brage Hindø/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Kommer ut etter lang pause og har trent i vinter. Så fint at jeg tror på en bra innsats direkte. Er kjapp fra start, så det er ikke umulig med tet. Jeg synes han skal regnes med trippelsjanse og som en gardering på direkten.

3 Lara's Revenge/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Går jevne, fine løp. Er uansett fornøyd med en bra premie i V75.

4 Thai M. Share/Tom Erga

Per Arvid Erga: - Skuffet sist. Ble sjekket opp i etterkant uten at det ble funnet noe galt. Sjekkes også opp i løpet av uken. Kommer hun først til start, er hun frisk og god nok til å kjempe i toppen. Har et fint spor og er rask fra start.

5 Counterstrike/Åsbjørn Tengsareid

Mogens Bek: - Har det vært mye stang ut for i det siste. Avsluttet veldig fint til fjerde fra køen i Århus sist. Formen er på plass, men han kan ikke ta teten. Får han en fin reise i rygg, avslutter han derimot veldig bra. Kan være trippelaktuell med flyt. Han er ikke så mye dårligere enn Harbour Eightysix, som sto en måned på stallen min før han dro til Norge.

6 Harbour Eightysix/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Har gått tre veldig fine løp for meg i Norge og ser stadig like fin ut i trening. Er naturlig startrask, så det blir å kjøre til direkte. Møter riktig motstand, men jeg har respekt for Paulino, som har et høyt toppnivå. Skal uansett regnes i toppen, uten skjær i sjøen. En tidlig strek.

7 Paulino/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Kommer tilbake etter en lengre vinterpause. Er testet lite i banejobb. Til å være et ordinært grunnlagsløp, ble motstanden hard nok. Skal uansett regnes i fremste rekke tross en sjanseartet utgangsposisjon.

8 Super Talisman/Jørn Bjaanes

Jørn Bjaanes: - Holder veldig fin form, men har fått et iskaldt spor. Alt avhenger av hvordan vi kommer til når feltet har satt seg. Jeg tviler på seier. Tror på en bra premie og håper på siste trippel.

9 Candelia Hooves/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Står fint til for en fin reise, men er fornøyd med en premie i dette laget.

10 Easy Tolli T./Thomas Tuft

Thomas Tuft: - Gikk et veldig bra løp i Bergen 25. april. Avslutter alltid bra når hun får det på sin måte. I V75 er det uansett en god premie som er målet. Kan kanskje snuse på siste trippel om det løser seg optimalt.

11 Air Speed/Atle Erga

Per Arvid Erga: - Står sjanseartet til mot gode konkurrenter. Kan hente seg en liten premie i et feilfritt løp.

12 Ithinkiama Genius/Dag-S. Dalen

Adrian S. Akselsen: - Var god til seier for meg sist. Knep seieren på kortspeed etter et lureløp da. Står vanskelig til mot gode hester nå. Kan kanskje snuse på siste trippel med maks klaff.

ADRIAN SOLBERG AKSELSEN: – Jeg klinker til direkte. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

1600 m (volte) – Start kl. 16.50

1 Valle Mattis/Geir Vegard Gundersen

Heidi Moen: - Var jeg veldig godt fornøyd med sist. Formen er på vei opp, og sprint er en fordel. Travet 1.22,5 til seier på distansen fra tillegg i november i fjor. Skal vi blande oss inn i striden, må vi kjøre hardt unna fra strek. Det er et opplegg han tåler på sprint. Det blir spennende. Han har i hvert fall en trippelsjanse.

2 Solør Svarten/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Har flott form, men møter altfor tøff motstand. Smyg til best mulig premie som gjelder.

3 G. Jerken/Ole Gaute Gudmestad

Ole Gaute Gudmestad: - Fungerte dårlig i varmingen før V75-løpet på Klosterskogen sist. Han overrasket meg derfor stort med måten han vant løpet på. Formen sitter i, men sprint er et stort minus, spesielt mot disse konkurrentene. Det tar litt tid før han får opp farten. Er med for å herdes mot de beste. En fin premie er målet. Siste trippel maks.

4 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Møter for gode hester. Skal smyge med i håp om en premie.

5 Torpa Nicklas/Vidar Hop

Odd Arne Sagholen: - Gikk et mektig løp til seier på 1.21,8 på Momarken sist. Løser bedre i volten enn bak bilen. Greier kusken teten, kan det bli veldig spennende. Jeg synes han skal strekes av de som garderer Odd Herakles og Ulsrud Tea.

1620 m

6 Odd Herakles/Adrian S. Akselsen

Adrian S. Akselsen: - Var god som toer bak Lome Brage på Klosterskogen i påsken. Kan ventes forbedret og løser så raskt i volten at jeg klinker til direkte. Plan A er å kjøre meg til tet mot andre sving. Kan vinne, men er ingen banker. Det er noen raske sprintere med, i tillegg til Ulsrud Tea.

7 Føynland Kongen/Geir Flåten

Geir Flåten: - Er i form og går fine løp når han holder seg unna galoppen. Men her står vi likt med tøffe konkurrenter. Maks klaff kan være det samme som en tredje-fjerdeplass.

8 Norheim Jærv/Kristian Malmin

Stian Eilefsen: - Var veldig positiv på Momarken sist og er på vei opp i form. Sprint er en fordel, men han møter noen for bra med tanke på å kunne kjempe om seieren. En fjerde-femtepremie er det mest realistiske. Men jeg får ikke sjokk om han ender på trippelen.

9 Ulsrud Tea/Svein Ove Wassberg

Ove Kenneth Karlsen: - Ble det for travelt med på Klosterskogen sist. Mange oppstarter i løpet før, gjorde at det ikke ble tid til å roe henne ned mellom defilering og start. Startgaloppen var derfor ikke overraskende. Hun avsluttet bra og bekreftet form. Og det har sett fint ut i etterkant. Hun kan løse bra fra dette sporet i volten. Er en av dem som kan vinne. Posisjonene avgjør mye. I tillegg til Odd Herakles har jeg respekt for en Valle Mattis i tet 20 meter foran.

10 Kleppe Slauren/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Galopperte da han ble for ivrig på oppløpet på Klosterskogen sist. Kjentes fin ut og hadde godt av det løpet i kroppen etter lang pause. Har et bra spor og er god nok for en trippelplass om det klaffer. Også verdt en gardering.

V75–7

1600 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Carl Lewis/Kenneth Handeland

Kenneth Handeland: - Har fin form, men møter gode konkurrenter og blir overfløyet fra start. Kan vi smyge inn en fin premie, er det bra.

2 Jefferson Dotcom/Kristian Malmin

Stian Eilefsen: - Trente veldig bra før sitt første løp etter lang pause sist. Tok teten lett og ledet lenge da. Hadde godt av å få det løpet i kroppen og er så rask ut at jeg tror på ny tetkjenning. Og nå er det sprint. Kommer til start med ambisjoner om å kjempe om seieren. Strekes.

3 Delec Hanover/Dag-Sveinung Dalen

Pål Buer: - Holder bra form, men møter tøft selskap. Klaffer det med posisjonene kan hun hente seg en fin premie. Kan kanskje snuse på siste trippelplass. Det er maks.

4 Super Strong/Vidar Hop

Vidar Hop: - Har gått to veldig bra løp på rappen som toer og til seier. Møter noen bra hester i form, men er så god selv og så rask fra start, at jeg mener han er en tidlig strek på V75-bongen.

5 Tip Esterel/Pål Buer

Pål Buer: - Holder veldig fin form og kan løse raskt fra start. Møter riktig selskap. Prøver på tidlig tet, men er usikker på om vi kommer forbi et par av dem på innsiden av oss. Han er uansett så bra nå at jeg tror han kan vinne fra dødens. Strekes.

Kan vinne fra dødens

6 I Am The Tiger/Rune Wiig

Rune Wiig: - Har fin form og står i et bra spor på sprint på Forus. Kan uansett ikke utfordre om teten. Men får vi et fint ryggløp med tempo foran, kan det bli spennende. Han er ikke dårligere enn disse. Verdt en gardering.

7 M.S. Triple J./Frode Hamre

Frode Hamre: - Var litt under pari sist. Fra dette sporet med raske hester innvendig, sliter jeg med å se ham vinne. Jeg blir faktisk overrasket om han gjør det.

8 Hopeful Tooma/Jørn Bjaanes

Jørn Bjaanes: - Holder veldig fin form, men står veldig vanskelig til mot tøffe konkurrenter i bedre spor. Herfra må absolutt alt klaffe. En god premie kan være innen rekkevidde med klaff. Siste trippel er maks.

9 Spenda Muscle/Åsbjørn Tengsareid

Elin Lode: - Ble det helt feil for med feil hodelag sist. Glem det løpet. Formen er veldig fin, og nå er det tilbake til åpent hodelag. Sporet er greit, men det er mange gode foran, så det ser vanskelig ut. Trippelsjanse med klaff.

10 Avery/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Fullførte bra på Färjestad etter et tungt løp i årsdebuten sist. Har gått frem med det løpet i kroppen og har godt av et løp i rygg. Jeg tror han kan 1.11 på distansen på en bra bane og har en god følelse. En tidlig gardering.

11 Lucky Vegas/Svein Ove Wassberg

Pål Buer: - Har veldig fin form, så det var synd med sporet. Kunne vært trippelaktuell fra et bedre spor. Herfra handler det om å hente seg en fin premie.

12 Lucky Princess/Tonje Gudmestad

Tor-Leiv Gudmestad: - Har fin form, men står umulig til. Kun en premiesjanse.

Publisert: 03.05.19 kl. 11:33