KONSENTRERT: Magnus Carlsen i aksjon i St. Louis. Foto: Lennart Ootes

Carlsen imponerte i baseball - men sliter i sjakk

Magnus Carlsen (28) spilte sitt sjette strake remis-parti i Sinquefield Cup - og innrømmer at han sliter. Derimot imponerte han med kastarmen på baseballstadion i St. Louis torsdag.

– Jeg ble litt flau, sa sjakkverdensmesteren selv om sitt kast - en symbolsk start på kampen mellom St. Louis Cardinals og Milwaukee Brewers.

Han fortalte allerede før turneringen om at han trente litt baseball med tanke på denne opptredenen. Men etter fredagens uavgjorte parti mot Hikaru Nakamura kunne Carlsen avsløre at han ikke var så fornøyd med det han presterte.

– Det hele var litt ukjent. Jeg ble nervøs, innrømmet Carlsen.

– Jeg har trent den siste uken, og det har gått så bra. Jeg taklet kanskje ikke rampelyset, gliste han.

– Vi har sett godt betalte spillere som har kastet mye dårligere, «trøstet» intervjuer Maurice Ashley i St. Louis.

Ifølge han er det første gang Magnus Carlsen har spilt seks partier på rad uten seier i Sinquefield Cup, som har gått siden 2013.

– Jeg fant ikke noe sted å angripe, fortalte Carlsen.

– Men nå har jeg to hvite partier på rad, så nå er tiden inne for å gjøre noe. Alt kan fortsatt skje i denne turneringen, fortsatte nordmannen, som i øyeblikket ligger an til å være bare et halvt poeng bak toppen etter seks runder.

– Det er ikke dårlig i det hele tatt. Men jeg må sette opp farten nå. Hvis jeg kommer i gang, så kan det bli tøft for de andre.

Carlsen har en ekstremt god statistikk mot Nakamura: 14 seirer og bare ett tap. Men med svarte brikker hadde han aldri noen mulighet til å bruke sin magi fredag kveld.

– Når kommer magien tilbake? spurte Maurice Ashley i intervjuet.

– Det er vanskelig å si, svarte Carlsen.

– Men hvis jeg fortsetter på samme måte, kommer jeg ikke til å vinne turneringen.

Publisert: 23.08.19 kl. 23:46

