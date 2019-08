Ulv sett rett ved o-VM: – 50–60 meter fra der de løp fredag

SPYDEBERG (VG) En ulv ble i formiddag observert rett i nærheten av arenaen der VM i orientering avsluttes med stafetter lørdag ettermiddag.

– Klokka var 10.10 da den kom løpende forbi oss, forteller Geir-Arne Isebakke, som bor i Trollerudveien, som ligger bare 800 meter fra arenaen.

– Ulven var bare 50–60 meter fra der som deltakerne løp i publikumsløpet fredag, sier Isebakke videre til VG.

Det var avisen Smaalenenes Avis som først omtalte ulven i o-VM.

– Ulven kom gjennom hveteåkeren. Etter en liten stund snudde den og kom tilbake den samme veien over jordet. Deretter gikk den midt i veien en stund - før den forsvant opp i skogen.

VM-TERRENG: Olav Lundanes på vei til VM-gull på langdistanse tidligere denne uken. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Det var ingen biler på veien?

– Nei, ikke akkurat da ulven gikk der.

Isebakke har bodd lenge på stedet, men har aldri tidligere sett ulv.

– Kanskje har ulven blitt skremt opp av at det har vært mange folk i området de siste dagene, undrer Isebakke.

Han anslår altså at det er rundt 800 meter fra der han så ulven til VM-arenaen, som er anlagt på Mørk Golfbane i Spydeberg.

– Vi vet at det er ulv i området, så det er ikke noe nytt, sier VM-generalen Per Bergerud.

– I forhold til mennesker, så er vi ikke redd for ulven. Det har vi ingen bekmring for. Jeg kan aldri tenke meg at den nærmer seg arenaen. Det føler vi oss trygge på.

VM har vært en jubelmesterskap for Norge til nå. Olav Lundanes har tatt to gull, mens Kasper Fosser har sølv og Magne Dæhli bronse. Lørdag ettermiddag var det kvinnestafett der Caroline Ohlsson løp Sverige til gull. Hun spurtvant duellen med Sveits. Norges ankerkvinne Anne Margrethe Hausken (43) tapte mot Russland i kampen om bronsen. Norge ble dermed nummer fire i Østfold-skogene.

I tillegg til VM-konkurransene, er det også såkalte publikumsløp der hvem som helst kan delta.

Publisert: 17.08.19 kl. 18:01

